◇MLB ジャイアンツ 3-1 ドジャース(日本時間22日、オラクル・パーク)

ドジャースの先発・山本由伸投手が敵地でジャイアンツ戦に登板し7回3失点で敗戦。ロバーツ監督が山本投手の投球についてコメントしました。

山本投手は初回、ヒットにエラー、さらにフォアボールが絡むなどノーアウト満塁のピンチ。この場面でタイムリーと犠牲フライなどで3点を失いました。

これ以降は立て直し、5回までヒットを許さず。7回は圧巻の3者連続三振を奪い、7回101球、7奪三振、3失点で今季2敗目(2勝)となりました。

今季は5試合に登板し5試合連続のクオリティースタート。初回の失点後立て直し7回まで投げたことについてロバーツ監督は、「それが彼がエースである理由だと思います。序盤は全体的に制球も良くありませんでしたが、球数を管理して3失点で抑え、7イニングまで投げて試合を作ったのは、彼の素晴らしさを表しています」とコメントしました。

初回失点後、立て直したメンタルについて、「ある意味でスイッチが入るんだと思います。今夜は相手投手も良かったし、それを理解した上でこれ以上失点しないという意識に切りかわっていました。その後は制球に集中して、空振りや三振、弱い当たりが増えていきました。完全に良いリズムに乗っていました」とたたえました。