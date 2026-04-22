中国初の8G95船用二元燃料エンジン、大連で引き渡し

中国最大の船舶用エンジンメーカー、恒力エンジンによって製造された中国初の8G95船舶用液化天然ガス二元燃料エンジンが4月21日、遼寧省大連市内で引き渡されました。これは、同出力級の二元燃料エンジンの建造分野の空白を埋めるもので、2万4000TEU、2万1000TEUの超大型コンテナ船に搭載されることになっています。

このエンジンの型式は8G95ME-C 10．5-GI-EcoEGRで、本体の高さは16メートル、重さは1600トン余り、最大出力は7万4725馬力に達し、現在、国内最大の出力を持つ高圧天然ガス二元燃料エンジンです。このエンジンは排気ガス再循環システムを搭載し、エンジン外排出削減装置を設置する必要がなく、国際海事機関（IMO）の排出基準を満たし、安全で信頼性があり、グリーンで効率的であるなどの顕著な特徴があります。

同エンジンの設計期間中、研究開発チームは高圧天然ガスのシリンダー内の直噴、高圧排気ガスの再循環、動的シリンダー制御などの重要な技術的難題を克服し、ハイエンドの大内径シリンダーの国産化という重大な技術的突破を実現しました。（提供/CGTN Japanese）