俳優の堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演し、大ファンだというお笑いトリオへの“愛”を語った。

番組の水曜パートナーである「東京03」飯塚悟志が「来ていただきましたよ！」と歓迎すると、堺は「はい、飯塚さんが来いと。呼ばれたら来ますよ」と返答。堺は東京03と以前から親交があり、バラエティー番組で「東京04」として一緒にコントをしたことも。東京03の角田晃広はTBS「半沢直樹」で堺と共演した経験もある。

「我々の単独ライブに毎回のように来てくれて、本当に褒めてくれるんですよ」と飯塚が明かすと、堺は「褒めないっていう選択肢もあるくらい褒めてますよね。面白くなくてもいいと僕は思っているんです、東京03はもう。存在自体が素晴らしいので、もう僕笑わなくてもいいですっていうくらい。よく分からないファンになっている」と独特の表現で思い入れを明かす。

「後世にシェイクスピアみたいに残るとしたら、03と飯塚さんの名前は残ると思う。コント史か演劇史に残ると思う」と力説すると、飯塚は「残るか！」とすかさずツッコミ。それでも堺は「こんなに毎回新作をやっといて新しいチャレンジをして、それも面白いっていうのは凄いことですよ！いらっしゃるだけで素晴らしい人たち。しかも進化してますからね、あの3人が。凄いですよ」と大絶賛だった。