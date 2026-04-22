◇MLB ジャイアンツ3-1ドジャース(日本時間22日、 オラクル・パーク)

この日、初回に3失点しその後7回まで力投したドジャースの山本由伸投手。試合後にインタビューに応じ、チームに勝利を呼び込めなかった悔しさを吐露しました。

山本投手は初回、ヒットとエラー、四球などで無死満塁のピンチを招くと、タイムリーや犠牲フライなどを浴び3失点。その打者8人と対峙する苦しい立ち上がりについて「最少失点にも抑えられず、悔しい立ち上がりにはなりました。なんとか最少失点で抑えたらもっと接戦になって試合の流れも変わっていたと思いますし、反省は初回ですね」と語りました。

それでも2回以降は立ち直り好投。修正した点を問われると「特に変えたところはそんなにない」と明かし、「初回もそこまでクリーンヒットもなかったので、ボールもいつも通りの変化をしていたので、特に変えずいつも通りに1イニングずつ行きました」とマウンドで意識した点を語りました。

2回以降は7回までわずか2安打に抑える好投を披露しただけに「今日は本当にその後も残るくらいの悔しさはありました」と心境を吐露。それでも「なんとか1個ずつアウトをとっていくことでリズムも掴めてきましたし、まだ初回の失点だったので、そこは自分の中で切り替えられ、よかったかなと思います」と振り返りました。