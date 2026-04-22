辻希美の夫・杉浦太陽「笑顔全開」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん抱えるショット披露「天使のような可愛さ」「順調に成長してる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】俳優の杉浦太陽が4月21日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「見てるだけで癒される」パパママに囲まれ“笑顔全開”の0歳次女
杉浦は「ユメちゃん、笑顔全開」とつづり、生後8か月になった笑顔の夢空ちゃんの姿を複数投稿。夢空ちゃんを抱いて微笑む親子ショットや、夢空ちゃんが笑顔でベビーチェアに座る様子などを披露した。
この投稿には「天使のような可愛さに目が釘付け」「見てるだけで癒される」「可愛い笑顔がたまらない」「幸せな気持ちになる」「順調に成長してる姿が見れて嬉しい」「パパ似かな」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆杉浦太陽、夢空ちゃんの笑顔全開ショット公開
杉浦は「ユメちゃん、笑顔全開」とつづり、生後8か月になった笑顔の夢空ちゃんの姿を複数投稿。夢空ちゃんを抱いて微笑む親子ショットや、夢空ちゃんが笑顔でベビーチェアに座る様子などを披露した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「天使のような可愛さに目が釘付け」「見てるだけで癒される」「可愛い笑顔がたまらない」「幸せな気持ちになる」「順調に成長してる姿が見れて嬉しい」「パパ似かな」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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