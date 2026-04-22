コロチキ西野創人、逞しい筋肉際立つ衝撃ビフォーアフター公開「別人過ぎて驚く」「努力の結晶」と話題
【モデルプレス＝2026/04/22】お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人が4月20日、自身のInstagramを更新。肉体の変化が分かる比較写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳吉本芸人「バッキバキの肉体になってる」鍛え上げられた筋肉美披露
西野は「before」「after」と文字を添え、2枚の写真を投稿。2023年8月から開始したトレーニング前の姿と、現在の鍛え上げられた肉体を比較したビフォーアフターを公開した。「＃筋トレ」「＃ボディメイク」「＃トレーニング」などのハッシュタグを添え、2年8か月前とは全く違う、逞しい筋肉が際立つ現在の姿を披露している。
この投稿には「努力の結晶」「別人過ぎて驚く」「すごいとしか言いようがない」「ストイック」「勇気をもらえる」「バッキバキの肉体になってる」「顔も肌の艶も違ってる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳吉本芸人「バッキバキの肉体になってる」鍛え上げられた筋肉美披露
◆コロチキ西野創人、肉体改造のビフォーアフター公開
西野は「before」「after」と文字を添え、2枚の写真を投稿。2023年8月から開始したトレーニング前の姿と、現在の鍛え上げられた肉体を比較したビフォーアフターを公開した。「＃筋トレ」「＃ボディメイク」「＃トレーニング」などのハッシュタグを添え、2年8か月前とは全く違う、逞しい筋肉が際立つ現在の姿を披露している。
◆コロチキ西野創人の投稿に反響
この投稿には「努力の結晶」「別人過ぎて驚く」「すごいとしか言いようがない」「ストイック」「勇気をもらえる」「バッキバキの肉体になってる」「顔も肌の艶も違ってる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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