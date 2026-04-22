甑島で古民家を改修した店や商品開発などを行っている薩摩川内市・甑島の山下賢太さんが鹿児島市で講演しました。

（山下賢太さん）「今の社会の仕組みの中で、島や過疎地域と呼ばれるような農山村地域は、どんどん地方や地域の離れた場所に追いやられているんじゃないか。そこを変えていきたい」

講演は、異業種間の交流を深めようと県内外の企業が参加する「MBCマーケティング懇談会」で行われました。

山下賢太さんは上甑島出身の40歳で、2010年に島にUターンし、集落の空き家再生やほかの島と連携して商品開発を行うなど多彩な島おこしに取り組んでいます。

この日は、人口減少・少子高齢化対策として地域づくりや社会のシステムを変えていく挑戦が必要と語りました。

（山下賢太さん）「集落の観光や地域のみなさんの協力によって成り立っているビジネスは、集落のために再還元する。それによって子どもたちが育ち、おじいちゃんおばあちゃんになっても幸福度高く、やりがいや生きがいや自分の居場所を持ってこの集落に暮らしていくということをやっていく」

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