ドル円１５９．２５近辺、ユーロドル１．１７５０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は159.25近辺、ユーロドルは1.1750近辺で推移している。いずれもドル売り一服となっているが、前日終値比では依然としてドル安水準に位置している。



東京午後の「イランは米国が封鎖解除の準備ができている『兆候』受け取った（タスニム通信）」とのヘッドライン・ニュースが中東情勢の改善期待でドル売り反応を広げた。しかし、イラン国連大使発の情報がタスニム通信を通じて伝搬したものであり、これに対する米国側からの反応はまだみられていない。双方の情報戦・駆け引きの面もあるようだ。



USD/JPY 159.24 EUR/USD 1.1748

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