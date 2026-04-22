「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（35）が22日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。5月2日に東京ドームで開催される「THE DAY」のWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）が同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）を迎え撃つ試合を展望した。

注目の東京ドーム決戦。伊藤氏は井岡が勝つと予想した。「サイズ差が気になる」とコメントしながらも「井岡選手は、落ちていないと思うし、技術もあるから一番噛み合う相手で得意だと思う。左フックのカウンターとかも当たると思う」と分析した。

拓真が中間距離で連打をしてポイントを稼ぐ展開に対し、井岡が冷静に対応する展開を予想した。

「技術が高いからまともにもらわない。だから井岡選手が倒されるイメージがない。拓真選手は意外に転んでいるイメージもあるからダウンシーンもあると思う。KOするなら井岡選手だと思う」と説明した。