”ムエタイゴリラ”こと格闘家のT−98（タクヤ）の妻で元レースクイーンのタレント高橋としみ（38）が22日、インスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。

高橋は「久しぶりの更新になってしまいました いつも見てくれている皆さんに、第二子の妊娠をこの場をお借りしてご報告させていただきます」と安産祈願のため家族で水天宮を訪れた写真をアップ。「本当はもう少し早くお伝えしたかったのですが、切迫気味で安静に過ごしていたため、ご報告が遅くなりました」と事情を説明し、「その間、お仕事の変更やキャンセルなどでご迷惑・ご心配をおかけしてしまった皆さま、本当に申し訳ありませんでした。温かくご理解いただき、支えてくださったことに心から感謝しています」とつづった。

「現在は落ち着いて過ごせていて、お腹の赤ちゃんも元気に育ってくれています」と近況を報告。「新しい家族に会える日を楽しみにしながら、無事に元気に生まれてきてくれることを願って、毎日大切に過ごしていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

高橋は21年12月にT−98との結婚を報告。24年3月に第1子となる女児を出産したことを報告した。