乃木坂46川粼桜が可愛いを脱ぎ捨てエレガントな大人に！異次元級の透明感を披露し「お美しい」「目が離せない」と絶賛の声

【写真】エレガントで大人っぽい黒コーデ姿を披露した乃木坂46の川崎桜

乃木坂46の公式Instagramが更新され、大人っぽい黒コーデの川粼桜のショットが公開された。

■約2年ぶりの登場となった『東京カレンダー』でシックな黒コーデを披露した川粼桜

4月21日発売の『東京カレンダー 2026年6月号』に登場。約2年ぶりとなる同誌への登場、その特集テーマは“「会食」の神髄。”。この企画の中で、川粼は至高の焼き肉を味わった。

本投稿は、黒のセットアップを纏った川粼の姿が写し出されている。アンニュイな表情を浮かべて柱に身を預ける姿（1枚目）は、大人の余裕を感じさせる。続けて、ノースリーブ姿で見せたのは焼いた肉を差し出すような無邪気な笑顔（2枚目）、肉を冷まそうと息を吹きかけているようなドアップのショット（3枚目）も。

SNSには「大人っぽさくたん」「さくたん美しい」「エレガントな大人の女性に！」「焼肉食べてるさくたん可愛すぎる」といった絶賛する声を集めている。

■人生で初めてミノを食べたことに歓喜する愛らしい素顔も

『東京カレンダー』の公式Instagramには、川粼の飾らない素顔が弾けるメッセージ動画も公開されている。

川粼は「皆さん、こんにちは。乃木坂46 五期生の川粼桜です」とコメント。続けて「2年ぶりとかで、めちゃくちゃ嬉しかったです！」とにっこりと笑顔を見せた。そして、「今日は、焼肉を食べさせていただいて、人生で初めてミノを食べました」と茶目っ気たっぷりに報告した。

SNSにはこちらの投稿にも「落ち着いた感じの大人の衣装で可愛い」「エレガントさくたん」「前髪ないのも好き」といった声が寄せられている。