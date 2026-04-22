　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

63303.12　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
62478.38　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
62466.42　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60597.04　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
60228.92　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

59585.86　　★日経平均株価22日終値

59440.21　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
58981.40　　6日移動平均線
57979.45　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
57970.50　　均衡表転換線(日足)
57890.95　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
57877.39　　新値三本足陰転値
56413.99　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55729.99　　13週移動平均線
55184.87　　25日移動平均線
55133.56　　均衡表基準線(日足)
55133.56　　均衡表転換線(週足)
54830.56　　75日移動平均線
54765.70　　均衡表雲下限(日足)
54691.93　　均衡表雲上限(日足)
53971.76　　均衡表基準線(週足)
53480.53　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53387.78　　26週移動平均線
52478.78　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51231.06　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50361.57　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49772.70　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49149.01　　200日移動平均線
48981.60　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47335.36　　ボリンジャー:-2σ(26週)
47066.61　　ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14　　均衡表雲上限(週足)
44309.15　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　89.58(前日84.68)
ST.Slow(9日)　　87.35(前日87.56)

ST.Fast(13週)　 86.16(前日85.35)
ST.Slow(13週)　 64.89(前日64.62)

［2026年4月22日］

株探ニュース