【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(22日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
63303.12 ボリンジャー:＋3σ(25日)
62478.38 ボリンジャー:＋3σ(13週)
62466.42 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60597.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)
60228.92 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59585.86 ★日経平均株価22日終値
59440.21 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58981.40 6日移動平均線
57979.45 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57970.50 均衡表転換線(日足)
57890.95 ボリンジャー:＋1σ(25日)
57877.39 新値三本足陰転値
56413.99 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55729.99 13週移動平均線
55184.87 25日移動平均線
55133.56 均衡表基準線(日足)
55133.56 均衡表転換線(週足)
54830.56 75日移動平均線
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54691.93 均衡表雲上限(日足)
53971.76 均衡表基準線(週足)
53480.53 ボリンジャー:-1σ(13週)
53387.78 26週移動平均線
52478.78 ボリンジャー:-1σ(25日)
51231.06 ボリンジャー:-2σ(13週)
50361.57 ボリンジャー:-1σ(26週)
49772.70 ボリンジャー:-2σ(25日)
49149.01 200日移動平均線
48981.60 ボリンジャー:-3σ(13週)
47335.36 ボリンジャー:-2σ(26週)
47066.61 ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44309.15 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 89.58(前日84.68)
ST.Slow(9日) 87.35(前日87.56)
ST.Fast(13週) 86.16(前日85.35)
ST.Slow(13週) 64.89(前日64.62)
［2026年4月22日］
株探ニュース
63303.12 ボリンジャー:＋3σ(25日)
62478.38 ボリンジャー:＋3σ(13週)
62466.42 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60597.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)
60228.92 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59585.86 ★日経平均株価22日終値
59440.21 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58981.40 6日移動平均線
57979.45 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57970.50 均衡表転換線(日足)
57890.95 ボリンジャー:＋1σ(25日)
57877.39 新値三本足陰転値
56413.99 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55729.99 13週移動平均線
55184.87 25日移動平均線
55133.56 均衡表基準線(日足)
55133.56 均衡表転換線(週足)
54830.56 75日移動平均線
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54691.93 均衡表雲上限(日足)
53971.76 均衡表基準線(週足)
53480.53 ボリンジャー:-1σ(13週)
53387.78 26週移動平均線
52478.78 ボリンジャー:-1σ(25日)
51231.06 ボリンジャー:-2σ(13週)
50361.57 ボリンジャー:-1σ(26週)
49772.70 ボリンジャー:-2σ(25日)
49149.01 200日移動平均線
48981.60 ボリンジャー:-3σ(13週)
47335.36 ボリンジャー:-2σ(26週)
47066.61 ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44309.15 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 89.58(前日84.68)
ST.Slow(9日) 87.35(前日87.56)
ST.Fast(13週) 86.16(前日85.35)
ST.Slow(13週) 64.89(前日64.62)
［2026年4月22日］
株探ニュース