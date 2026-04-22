【あすから】キム・ハヌル×ユン・サンヒョン×イ・ドヒョンが共演 夫が“全盛期”18年前の姿に大変身…韓国ドラマ『18アゲイン』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ハヌル、ユン・サンヒョン、イ・ドヒョンが出演する韓国ドラマ『18アゲイン』（全16話）が、あす23日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金 前7：00〜 ※29日〜5月5日は休止）
【場面ショット】全盛期だった18年前の夫を演じるイ・ドヒョン
同作は、ある日、夫が全盛期だった18年前の姿に大変身するところから始まる、夫婦・家族の愛を描いたファンタジーラブロマンス。
ダメ夫に呆れ、離婚を決意した妻の前に現れたのは、イケメン高校生の夫だった。夫の変身を通して、忘れかけていた気持ちや家族の大切さを描く。アナウンサーの妻をキム・ハヌルが、妻に見捨てられそうになる夫をユン・サンヒョンが、18歳イケメン高校生の夫を『五月の青春』のイ・ドヒョンが演じる。『イカゲーム』のウィ・ハジュンや『女神降臨』のファン・イニョプなど助演も豪華。
■あらすじ
2001年、高校生のデヨンはバスケットボールの韓国代表を目指すスター選手。そんなデヨンはダジョンに一目惚れし、2人は交際に発展。予期せぬ妊娠により双子を授かることになる。時は流れ、18年後。ダジョンはアナウンサーの夢を捨てきれず、挑戦した公開採用試験で見事に採用される。一方のデヨンは昔の面影もなく、子どもたちには無視され、職場では解雇され、ついに妻のダジョンからは離婚を要求されてしまう。自暴自棄になったデヨンが学校の体育館でボールを投げていると突然の停電と共に、自分が18年前の姿になっていることに気付く。彼は新しい人生を生きることを決めるのだが…。
■演出
ハ・ビョンフン
■脚本
キム・ドヨン、アン・ウンビン、チェ・イリュン
■キャスト
キム・ハヌル、ユン・サンヒョン、イ・ドヒョン、ウィ・ハジュン、ファン・イニョプ、ボミン（Golden Child）
【場面ショット】全盛期だった18年前の夫を演じるイ・ドヒョン
同作は、ある日、夫が全盛期だった18年前の姿に大変身するところから始まる、夫婦・家族の愛を描いたファンタジーラブロマンス。
ダメ夫に呆れ、離婚を決意した妻の前に現れたのは、イケメン高校生の夫だった。夫の変身を通して、忘れかけていた気持ちや家族の大切さを描く。アナウンサーの妻をキム・ハヌルが、妻に見捨てられそうになる夫をユン・サンヒョンが、18歳イケメン高校生の夫を『五月の青春』のイ・ドヒョンが演じる。『イカゲーム』のウィ・ハジュンや『女神降臨』のファン・イニョプなど助演も豪華。
2001年、高校生のデヨンはバスケットボールの韓国代表を目指すスター選手。そんなデヨンはダジョンに一目惚れし、2人は交際に発展。予期せぬ妊娠により双子を授かることになる。時は流れ、18年後。ダジョンはアナウンサーの夢を捨てきれず、挑戦した公開採用試験で見事に採用される。一方のデヨンは昔の面影もなく、子どもたちには無視され、職場では解雇され、ついに妻のダジョンからは離婚を要求されてしまう。自暴自棄になったデヨンが学校の体育館でボールを投げていると突然の停電と共に、自分が18年前の姿になっていることに気付く。彼は新しい人生を生きることを決めるのだが…。
■演出
ハ・ビョンフン
■脚本
キム・ドヨン、アン・ウンビン、チェ・イリュン
■キャスト
キム・ハヌル、ユン・サンヒョン、イ・ドヒョン、ウィ・ハジュン、ファン・イニョプ、ボミン（Golden Child）