大和田獏＆大和田美帆親子がイベント開催 「生きる力」テーマに…榊原郁恵、はいだしょうこ、星野真里も出演へ【概要】
俳優・大和田獏＆大和田美帆の親子ユニット「ばくみほ」が届ける「生きる力」をテーマにしたチャリティーイベント『第2回こどわらフェス』が、5月6日に東京・玉川区民会館せせらぎホールで開催される。
【画像】『第2回こどわらフェス』チラシビジュアル＆昨年の様子
『こどわらフェス』は、獏と美帆の親子ユニット「ばくみほ」の活動を基盤に、子どもたちの笑顔や、共に過ごす時間の尊さをより多くの人に届けたいという想いから生まれたイベント。美帆が代表を務める一般社団法人・子どもが笑えば世界が笑うが主催する。
病気や障がいとともに生きる子どもたちや家族の存在を広く社会に伝え、エンターテインメントを通して、誰もが楽しみながら学び、つながる場を目指す社会的活動となる。チケット売上の利益は全て、小児がんの子どもたちなどが家族と過ごす施設・横浜こどもホスピスへ寄付される。
歌や朗読、参加型ワークショップなどのエンターテインメントを通して、病気や障がいの有無にかかわらず、子どもから大人まで誰もが同じ空間で時間を共有しながら、自然に感じ、考え、つながる機会を創出する。
第2回となる2026年のテーマは「生きる力」。「それは、強くなることや誰かに勝つことではなく、うれしいと感じること、悲しいときに涙を流せること、誰かを想い、もう一度立ち上がろうとすること。病気や障がいの有無にかかわらず、子どもも大人も、すべての人の中に息づく力として捉えています。本イベントでは、心が動く体験を通して、その『生きる力』に光をあてる時間を提供します」とする。
「ばくみほ」による音楽会をはじめ、榊原郁恵、はいだしょうこ、星野真里らをゲストに迎え、朗読や歌のステージなど多彩なプログラムを予定。また、観客参加型の表現あそびや、難病とともに生きる子どもとの対話やステージ、支援団体の紹介などを通じて、エンターテインメントと社会的な気づきが交差する構成となる。
■開催概要
イベント名：第2回こどわらフェス
日時：2026年5月6日（水・振替休日）午後3時〜5時半 ※午後2時開場
会場：玉川区民会館せせらぎホール（東京都世田谷区）
一般5000円／小中学生1000円
■出演
ばくみほ（大和田獏・大和田美帆）
榊原郁恵
はいだしょうこ
星野真里
ピアノ・YUKA／パーカッション・松尾啓司
こどわらの活動で出会った ふうかちゃん・ちさねちゃん
横浜こどもホスピスプロジェクト代表・田川氏
【画像】『第2回こどわらフェス』チラシビジュアル＆昨年の様子
『こどわらフェス』は、獏と美帆の親子ユニット「ばくみほ」の活動を基盤に、子どもたちの笑顔や、共に過ごす時間の尊さをより多くの人に届けたいという想いから生まれたイベント。美帆が代表を務める一般社団法人・子どもが笑えば世界が笑うが主催する。
歌や朗読、参加型ワークショップなどのエンターテインメントを通して、病気や障がいの有無にかかわらず、子どもから大人まで誰もが同じ空間で時間を共有しながら、自然に感じ、考え、つながる機会を創出する。
第2回となる2026年のテーマは「生きる力」。「それは、強くなることや誰かに勝つことではなく、うれしいと感じること、悲しいときに涙を流せること、誰かを想い、もう一度立ち上がろうとすること。病気や障がいの有無にかかわらず、子どもも大人も、すべての人の中に息づく力として捉えています。本イベントでは、心が動く体験を通して、その『生きる力』に光をあてる時間を提供します」とする。
「ばくみほ」による音楽会をはじめ、榊原郁恵、はいだしょうこ、星野真里らをゲストに迎え、朗読や歌のステージなど多彩なプログラムを予定。また、観客参加型の表現あそびや、難病とともに生きる子どもとの対話やステージ、支援団体の紹介などを通じて、エンターテインメントと社会的な気づきが交差する構成となる。
■開催概要
イベント名：第2回こどわらフェス
日時：2026年5月6日（水・振替休日）午後3時〜5時半 ※午後2時開場
会場：玉川区民会館せせらぎホール（東京都世田谷区）
一般5000円／小中学生1000円
■出演
ばくみほ（大和田獏・大和田美帆）
榊原郁恵
はいだしょうこ
星野真里
ピアノ・YUKA／パーカッション・松尾啓司
こどわらの活動で出会った ふうかちゃん・ちさねちゃん
横浜こどもホスピスプロジェクト代表・田川氏