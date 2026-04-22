歌手の森口博子（57）が19日に更新された小林幸子（72）のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」にゲスト出演。婚活事情について語った。

小林に「愛す人はできないのかい？」と振られた森口は「私は婚活より保険の見直しが大事」と即答。小林とスタッフを爆笑させた。

森口は「現実でございます。他人と暮らすってことが分からない」と嘆き。小林が「だってずっとお母様と暮らしてる」と補足すると「そうなんですよ、何の不自由もなく…どうしましょう？ほんとにどうしましょう」と焦りの表情で「別に結婚したくないわけじゃないですよ。別に今のままでもいけちゃうんですよね、普通に」。

これに小林は「そうは言っても…やっぱりこう女として、何かあった時にそばにいて“大丈夫だよ”と言ってもらいたいじゃん」。森口は「それはそうですよね。頑張った時とかよしよしされると、オキシトシンが出てきますから」と自身の頭をなでながら相づちした。

さらに「幸子さん、もうね、ビビっとこないんですよ。もうほんとに、かき乱されたくないんですよ。穏便に暮らしたいと真面目に思っちゃうんですよね」とときめきは欲していないと説明。小林が「じゃあもう私は、紹介しないよ」と宣言すると「やだ〜！それはちょっと！今っていうわけではないんですけど」と大騒ぎだった。