フェスも街も制するテックウエア2026｜進化する機能素材ブランド

フジロックをはじめとする夏フェスの季節が近づいてきた。気になるのが「何を着て行けばいいのか」という問題だ。ファッションも楽しみたい一方で、実際の会場では雨や泥、汗、寒暖差、長時間の移動と、服に求められる条件はかなり多い。そうしたなかで、いま存在感を強めているのがテックウエアだ。もともとは雨風や移動といった不便に対応するための服だったはずが、いまは街でもフェスでも映えるものとして選ばれている。なぜ今、テックウエアはここまで支持されているのか。その背景を考えたい。

テックウエアは、もともと“課題解決”のための服だった

テックウエアの出発点は、あくまで実用にある。雨をしのぐ、防風する、汗を逃がす、汚れに強い、軽く動きやすい。つまり、環境や不便に対応するための服だった。GORE-TEX（ゴアテックス）に代表されるように、機能素材はまず“困りごとを減らす”ために進化してきた。

だからこそ、テック系の服はフェスとも相性がよかった。雨や泥、汗、寒暖差といった条件のなかで、撥水性や軽さ、動きやすさはそのまま快適さに直結するからだ。ただ、いま起きている変化はそこから先にある。以前なら“アウトドアっぽい服”として切り分けられていたテック系が、いまは街でもファッションとして成立するようになった。機能性や快適さそのものが、いまはスタイルとしても魅力になっている。

フェスで頼れる機能素材は、いまも進化している

注目したいのは、フェスで頼れる機能素材がいまも更新され続けていることだ。防水性や透湿性といった基本性能を磨き続けながら、素材はさらに軽く、しなやかに、日常にもなじみやすく進化している。

◼︎ARC’TERYX（アークテリクス）

ARC’TERYX（アークテリクス）は、機能素材の王道を語るうえで外せない存在だ。GORE-TEXを採用した防水アウターは、雨風に対応する実用性の高さで長く支持されてきたが、いまもその中身は更新され続けている。

2025年秋冬からは、より軽く、ムレにくく、環境にも配慮したePEメンブレンを使ったGORE-TEX PROへ移行。その第一弾として登場した「BETA AR JACKET」では、軽さと耐久性の両立をさらに進めている。王道のまま中身をアップデートし続けているところに、このブランドの信頼感がある。

◼︎Columbia（コロンビア）

Columbia（コロンビア）は、フェスで長く支持されてきた実力派ブランドだ。フジロックとの結びつきも深く、2006年からは独自の防水透湿素材OMNI-TECH（オムニテック）を採用したスタッフジャケットを毎年提供している。

さらに、小雨や朝露、水がかかるシーンなどでその力を発揮するOMNI-SHIELD（オムニシールド）や、汗を利用して冷却するOMNI-FREEZE(TM) ZERO（オムニフリーズゼロ）など、暑さや天候の変化に対応する技術も揃っている。こうした機能の積み重ねが、コロンビアがフェスで長く信頼されてきた理由でもある。

“実用”だけでなく“スタイル”でも選ばれているブランド

機能素材が選ばれている理由は、もう実用性だけではない。雨や汗に対応できることはもちろん、その素材がどんな見え方をつくるか、どんなムードをまとわせるかまで含めて選ばれている。いかにもアウトドアに見える服だけでなく、街でも自然に着られるものへ。テックウエアがここまで広がった背景には、実用性とスタイルの距離が縮まったことも大きい。

◼︎and wander（アンドワンダー）

and wander（アンドワンダー）は、機能素材をより街になじむ形で見せているブランドのひとつだ。アウトドア由来の高機能素材を使いながらも、見え方は無骨すぎず、どこか軽やかで都会的。そのバランスが、このブランドの大きな魅力になっている。

PERTEX(R) QUANTUM AIR（パーテックス カンタムエア）といった、20デニールの高強力ナイロン糸を高密度で織ることで、防風性や撥水性を備えた素材や、高い紫外線耐性を持つECOPAK(TM) など、実用性の高い素材を積極的に取り入れながらも、シルエットや色使いには都会的なムードがある。街でも違和感なく着られる。その軽やかさが、いまのテック系ファッションらしさにもつながっている。

・FreshService（フレッシュサービス）

FreshService（フレッシュサービス）は、機能素材をより日常に近いかたちで提案しているブランドだ。都市生活を前提にした服づくりをベースにしながら、高機能な素材を無理なくワードローブへ落とし込んでいる。

PERTEX(R) EQUILIBRIUM（パーテックス イクイリブリウム）を採用したブルゾンやパンツは、非常に軽く、滑らかな肌触りが特徴だ。生地の裏面から水分を素早く吸収し、表面で発散することで高い速乾性も備えている。着ていることを忘れるほど軽く、薄い生地のため、脱いだときは畳んでバッグにしまいやすい。真夏やフェスのように暑さや移動が気になる場面でも使いやすく、見え方はあくまで日常着の延長にある。

・CAYL（ケイル）

CAYL（ケイル）は、韓国発のアウトドアブランドだ。ブランド名は “Climb As You Love” の頭文字に由来し、山と街をボーダレスに行き来するスタイルを提案している。

新たに開発した3レイヤー素材を使ったジャケットでは、防風・防水・通気性を備え、耐水圧や透湿度も明示されている。山で使えるスペックを持ちながら、見え方はどこか軽やかで洗練されている。そうしたバランスもあって、今のテック系ファッションでも目を引くブランドだ。

汚れや天候を恐れないこと自体が、今のスタイルになる

雨や泥、汗を必要以上に恐れずに動けること自体が、いまはひとつのかっこよさになっている。フェスのように環境の変化が大きい場所では、その感覚がよりはっきり表れる。

テックウエアが支持されているのは、便利だからだけではない。撥水性や速乾性、軽さといったスペックが、気を使いすぎずに過ごせる余裕にもつながっているからだ。環境に左右されず、自分のペースで楽しめること。それ自体が、いまのスタイルとして受け取られている。

フェスに何を着ていくか。その答えはひとつではない。ただ、実用性だけでも、見た目だけでも足りない今、その両方を引き受けるテックウエアがひとつの答えになる。近年の酷暑や天候の読みにくさを思えば、その心強さはますます大きくなっている。