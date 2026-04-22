老犬にとって快適な環境

1.滑りにくく安定して歩ける床であること

老犬にとって快適な環境は、滑りにくく安定して歩ける床であることです。

老犬になると、筋力や関節の柔軟性が低下します。そのため、歩くときや走るときの踏ん張る力が弱くなります。

もしも自宅の室内の床が滑りやすい素材であったとき、ただお水を飲みに行こうと歩き出しただけでも、滑ってしまったり、転倒してしまったりすることがあります。

若く筋力や関節の柔軟性が高ければ、グッと踏ん張ることができ、滑ってしまったり、転倒してしまったりすることを防げたでしょう。

筋力や関節の柔軟性が低下してしまった老犬が、自宅の室内でも安定して歩くことができるよう、カーペットや滑り止めのマットを敷いてあげましょう。

また、歩行に困難がある老犬の場合では、犬の足の裏に貼って使用することができる肉球シールも活用してみるとよいかと思います。嫌がる場合はやめましょう。

2.体に優しく負担の少ない寝床があること

老犬にとって快適な環境は、体に優しく負担の少ない寝床があることです。

老犬になると、1日の大半を寝て過ごすことがあります。眠ってはいなくても、寝床に入り、伏せたり寝たりの体勢で長時間過ごすことがあります。

硬すぎる寝床では、関節に大きな負担がかかるため、床ずれを引き起こすことがあります。

長時間同じ体勢のまま寝て過ごしていると、血行が悪くなり、筋肉の壊死を引き起こしてしまうこともあります。

クッション性の高いベッド、体圧の分散に優れたベッドを選ぶことで、老犬の体への負担を軽減することができます。

なぜか硬い床で寝たがったり、新しいベッドを嫌がったりすることがあるかもしれません。ベッドにも様々なタイプがありますので、最も良いのは、老犬になった愛犬が気に入って使ってくれる寝床を見つけることです。

3.室内の温度と湿度が徹底して管理されていること

老犬にとって快適な環境は、室内の温度と湿度が徹底して管理されていることです。

犬に快適な温度の目安は22℃前後、湿度は50％程度とされていますが、体温を調節する機能に衰えがある老犬にとっては、快適でなくなってしまう可能性があります。

持病を抱えた老犬である場合では、健康を維持するため、持病を悪化させないため、より室内の温度と湿度の管理が重要になってくるでしょう。

とくに高温多湿である環境では、老犬は体調を崩しやすくなります。室内温度計を置き、こまめに確認しながら管理しましょう。

暑すぎても寒すぎても老犬の体力を奪ってしまうことがありますので注意が必要です。

老犬の心と体への負担を減らすためにできること

大切な愛犬が老犬になったとき、心配事が増えるかと思います。ちょっとしたことにも神経を研ぎ澄まさなければならない気持ちになってしまうこともあります。

しかし、構われすぎてしまうと、犬の心にも体にも負担を与えてしまうことがあります。

見守ることは大切なことですし、どうしても手を貸さなければならないこともあります。24時間の介護が必要になることもあるでしょう。

「今必要としているのかどうか」ということを見極め、構いすぎてしまうことがないようにすることで、心と体の負担を減らすことができるでしょう。

まとめ

老犬にとって快適な環境を3つ解説しました。

滑りにくく安定して歩ける床であること 体に優しく負担の少ない寝床があること 室内の温度と湿度が徹底して管理されていること

老犬にとっての快適は、安全であること、負担が少ないこと、安心できることです。若い頃と同じ生活をさせるのではなく、今の愛犬の心と体の状態に合わせたサポートが欠かせません。

日々、愛犬の様子や体調を確認しつつ、環境も日々変化させていくとよいでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)