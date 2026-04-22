.ENDRECHERI. / 堂本剛、「Heart of Rainbow」MVプレミア公開決定｜全国ツアー＆フェス出演も控える

.ENDRECHERI.（エンドリケリー） / 堂本剛のニューデジタルシングル「Heart of Rainbow」のMusic Videoが、4月22日（水）20:00よりオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。

「Machi….」のリリックビデオに続き、アニメーション作家の小川泉さんによる作品。

自分にとって大切な人の人生の色と、自分の人生の色が重なり合って、やがて“虹”みたいに見えていく、そんなイメージから生まれた「Heart of Rainbow」の楽曲の世界観が、淡く綺麗な色合いのアニメーションで表現されている。

「Heart of Rainbow」 Music Video4月22日（水）20:00〜プレミア公開

さらに、各種配信キャンペーンもスタート。楽曲シェア、そしてSpotify Canvasシェアをすると、「Heart of Rainbow」スペシャル画像をプレゼント。ここでしか手に入らない特典となる。

Creative Direction : Tsuyoshi Takahashi／Illustration: Keiji Yano／Art Direction ＆ Design: Yudai Osawa

今後の.ENDRECHERI.は、5月より全国6都市を回るツアー「NEW CHAPTER」を開催予定。

また、8月14日（金）〜16日（日）に東京と大阪の二会場で開催される「SUMMER SONIC 2026」や、9月5日（土）〜6日（日）に福井で開催される「ONE PARK FESTIVAK 2026」といった音楽フェスへの出演も控えており、精力的な活動を展開していく。

【楽曲概要】

「Heart of Rainbow」

STREAMING／DLhttps://ENDRECHERI.lnk.to/HeartofRainbow

【ライブ情報】

.ENDRECHERI. 2026 LIVE TOUR「NEW CHAPTER」2026年5月2日（土）、3日（日・祝）大阪府・オリックス劇場2026年5月5日（火・祝）、6日(水・祝) 愛知県・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール2026年5月23日（土）、24日（日）奈良県・なら100年会館 大ホール2026年5月29日（金）京都府・ロームシアター京都 メインホール2026年5月31日（日）兵庫県・神戸国際会館 こくさいホール2026年6月27日（土）、28日（日）神奈川県・横浜 BUNTAI

特設サイトhttps://tour2026.tsuyoshi.in/