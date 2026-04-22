indigo la Endが、新曲「ワールプール」を5月13日に先行配信リリース。同楽曲は、6月24日にリリースされる9枚目のフルアルバム『満ちた紫』に収録される。

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本楽曲は、4月21日に神奈川 KT Zepp Yokohamaで行われたthe cabsとの2マンライブ『the cabs two-man tour “MORGEN”』の終盤で初披露された。indigo la Endがthe cabsと2マンライブを行うのは13年ぶりとなり、川谷絵音は「13年前のindigo la Endを再現してもよかったけど、今の自分たちを見て欲しくて新曲をやります」とMCで語ったうえで同曲を披露。バンドサウンドを基調としつつ、現在進行形のindigo la Endを感じさせる楽曲に仕上がっている。現在、配信ストアで事前登録をすると『ワールプールオリジナル壁紙』が入手できる。

なお、indigo la Endは全国ホールツアー『ONEMAN TOUR 2026「紫にて」』を5月30日より開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）