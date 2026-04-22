“ワイン”をテーマにした大人の5人組男性ボーカルグループのお披露目が、ワインの日（毎月20日）である4月20日に開催。メンバーとグループ名の「SHiZUKU」が発表されたほか、TikTok先行配信曲「秘密のヴィンテージ」の生パフォーマンスが行われた。

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芸能活動を行いながら“ワインエキスパート”という資格の取得も目指すというグループ。メンバーは、門脇リースリング卓史（32）、松田シャルドネ創太郎（28）、石田ピノ知之（35）、真田メルロ煌生（29）、古川カベルネ卓人（28）という5人。それぞれ担当するぶどうの品種を持ち、特徴的なミドルネームはその品種名が由来。担当カラーも個々のキャラクターや担当品種の色になぞらえ、門脇＝水色、松田＝白、石田＝赤、真田＝ピンク、古川＝紫。また衣装はワインソムリエをイメージし、ネクタイの色と形がメンバーごとに異なっている。

CUBERSやTHE SUPER FRUITなどが属する男性アイドル集団「つば男」が所属する株式会社つばさレコーズと、宮沢氷魚や南沙良など人気の俳優／モデル、さらに髙田延彦や菊地亜美など幅広くマネジメントを手がける株式会社レプロエンタテインメント。業界を牽引する二社がタッグを組み、昨年12月から『-人生の第二章を切り拓け！- ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション』を開催。25歳以上の男性を対象に、約500人の応募があった。

ミュージカル俳優として帝国劇場や日生劇場への出演歴も持つ門脇は、「普通のオーディションとは異なる年齢資格と、キャッチコピーに心を惹かれた」と、応募動機を語る。俳優としての活動歴を持つ石田は、たまたまワインソムリエの資格を所持していたことから「運命を感じて応募した」とのこと。

ワインというテーマを持つことから、審査の内容は歌やダンスだけにとどまらず、「ワインの知識やテーブルマナー、さらには特典回のシミュレーションなどもあり、多岐にわたる審査に驚いた」と、オーディションを振り返った松田は、元WEBディレクターで、最年少メンバーながらMCとしてトークを回す役割も。また、パーソナルトレーナーの経歴を持つ真田は「血の滲むような努力でオーディションに臨んだ。ただ緊張しすぎていて、何も覚えていないけど」とコメントし、「そこは覚えてて！」とメンバーから総ツッコミされる場面も。俳優経験や幼保園保育補助の経験を持つ古川も、真田に乗っかって「僕はダンスや歌が未経験だったけど、“血の滲む努力をした”」とボケを重ねて、西日本出身のふたりが笑いで会場を盛り上げた。

グループ名の「SHiZUKU」については、「“しずく”は別名“ワインの涙”とも呼ばれ、ワインの個性を表す言葉。この個性豊かな5人で、唯一無二のグループを目指し、世界に羽ばたきたい」と、石田がワインソムリエらしいコメント。目標を聞かれた松田は、ワイン（食事）と歌を同時に楽しめる会場でライブがしたいと話して、BLUE NOTE TOKYOやBillboard Liveを挙げながら、「ゆくゆくはワインの本場であるフランスに進出したい！」と力強くコメントした。

その後グループと来場者の前途を祝して、鏡開きならぬシャンパーニュの開栓式が行われた。5人同時に開栓！ のはずが、松田がフライングして勢いよく泡が吹き出すという思わぬハプニングでも沸いた会場。真っ青になる松田を、すかさず石田が「良いスパークリングワインほど泡が生きているので、コルクが飛びやすいものなんです」とワインソムリエの知識でフォローする場面もあり、期せずしてチームワークの良さも発揮した。

TikTok先行配信曲「秘密のヴィンテージ」の生パフォーマンスの前には、「歌謡曲のなかに現代風のサウンドが落とし込まれ、歌詞にはワインを思わせる言葉が散りばめられています。ワインを開ける仕草が盛り込まれた振り付けもポイントです」と楽曲を紹介。

歌謡曲調の同曲は、軽快なリズムに合わせて“パンパパン”と手拍子や合いの手の入れどころが満載で、哀愁を漂わせながらもライブで盛り上がること必至のナンバー。ステージを縦横無尽に移動しながらフォーメーションを入れ替え、次々とボーカルをチェンジして歌いつないでいった彼ら。サビは耳に残るキャッチーさで、一度聴けばすぐ覚えて口ずさみたくなるほど。またクライマックスの真田の決め台詞や、指でしずくのかたちを作る“しずくポーズ”も印象的だ。パフォーマンス終了後、「“しずくポーズ”をマネして踊る動画を、TikTokなどにたくさんあげてほしい」とメンバー。

質疑応答では報道陣によるさまざまな質問に答えた。ライバルは誰かと聞かれ、「あくまでも気になるのは」と前置きをして、モナキやM!LKなどの名を挙げた彼ら。石田は「SHiZUKUというグループ名からは、造り酒屋さんが、魂を込めた一滴を“酒の一滴は血の一滴”と表すように、グループとして最後の一滴まで頑張っていきたい」と力強いコメント。真田は大人のメンバーであることに触れ、「さらに熟成して、この年代だからこそ出せる人としての味を出していきたい」とコメント。門脇は自身がまだワイン初心者であることに触れながら「ワインには知識が増える楽しさがある。僕たちのグループを応援することで、ワインのことを知る楽しさを知り、毎日を明るく楽しいものにしてほしいです」と、未来のファンに向けてメッセージ。そして古川は「大谷選手のように、ワインと歌の二刀流で頑張りたい」、『NHK紅白歌合戦』（NHK総合）について聞かれた松田は「もちろん（出場したい）です。ワイン（赤、白）だけに！」とそれぞれ“美味い”コメントで締めくくった。

この日披露した「秘密のヴィンテージ」は、4月29日（しずくの日）よりTikTokにて先行配信。同日より『ワインイベント IN COFFEE BAR 桟敷』を行う。6月13日には『プレデビューライブ IN 浅草九劇』を開催し、「秘密のヴィンテージ」のフルバージョンを初披露する予定だ。

ワインと音楽がマリアージュした、大人のエンターテインメントグループ・SHiZUKU。歌番組だけでなく、バラエティ番組や料理番組など、多方面で活躍しそうだ。

（文＝榑林 史章）