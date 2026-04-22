日本スケート連盟は２２日、都内で理事会を行い、フィギュアスケートの令和８年度強化選手を承認した。男子の特別強化選手には、２月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）、世界ジュニア選手権王者で来季シニアデビューの中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら５人。女子はミラノ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、３月の世界選手権銀メダルの千葉百音、世界ジュニア４連覇で来季シニアデビューする島田麻央（ともに木下グループ）ら、５人が入った。

理事会後、取材に応じた竹内洋輔強化部長は「例年通り、順位に沿っての強化指定。順位の中で、来季はお休みをする、もしくは引退した選手に関しては削除する形になっている」と説明した。ペアでミラノ五輪金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組、女子で世界選手権女王の坂本花織（シスメックス）はすでに引退を表明。男子で五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は来季の休養を発表しており、強化指定からは外れた。

【特別強化選手】

▽男子

佐藤駿（エームサービス・明大）、三浦佳生（明大）、中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）、山本草太（ＭＩＸＩ）、西野太翔（星槎国際横浜）

▽女子

千葉百音（木下グループ）、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、島田麻央（木下グループ）、青木祐奈（日本健物管財）、岡万佑子（木下アカデミー）

▽ペア

長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組

【強化指定Ａ】

▽男子

友野一希（第一住建グループ）、蛯原大弥（駒場学園）、吉岡希（アクアピアスケーティングＣ）

▽女子

渡辺倫果（三和健装・法大）、岡田芽依（木下アカデミー）

【強化指定Ｂ】

▽男子

片伊勢武アミン（明治神宮外苑ＦＳＣ）、大島光翔（富士薬品）、周藤集（明大）、高橋星名（木下アカデミー）、森遼人（ＭＦアカデミー）、小河原泉颯（岡山理科大附）、岡崎隼士（岡山龍谷高）

▽女子

三宅咲綺（シスメックス）、松生理乃（中京大）、河辺愛菜（オリエンタルバイオ・中京大）、金沢純禾（木下アカデミー）、宮崎花凜（ＭＦアカデミー）、山田恵（木下アカデミー）

▽アイスダンス

吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組