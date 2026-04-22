デザインココ、「あおぎり高校」より音霊魂子さんが京都IP書店コラボビジュアルでスケールフィギュア化決定！
【音霊魂子 -和武装Ver.-】 発売日・価格：未定
デザインココは、フィギュア「音霊魂子 -和武装Ver.-」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」より、音霊魂子さんが京都IP書店とのコラボレーションビジュアルで1/7スケールフィギュア化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表。京都IP書店ではスケールフィギュアの彩色原型を展示しているほか、展示付近のQRコードを読み込むことで、現地で予約をすることができる。
📢スケールフィギュア化決定📢- デザインココ (@designcoco_t) April 21, 2026
「#あおぎり高校」より、#音霊魂子 がスケールフィギュアになります‼️#京都IP書店 コラボビジュアルを忠実に再現したフィギュアは必見💡
会場ではスケールフィギュアの彩色原型も展示✨
展示付近のQRコードを読み込むと現地でも受注可能です‼️#デザインココ pic.twitter.com/LGt7MGILdP
(C) あおぎり高校/viviON, inc, 2023