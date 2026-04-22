デザインココは、フィギュア「音霊魂子 -和武装Ver.-」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」より、音霊魂子さんが京都IP書店とのコラボレーションビジュアルで1/7スケールフィギュア化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表。京都IP書店ではスケールフィギュアの彩色原型を展示しているほか、展示付近のQRコードを読み込むことで、現地で予約をすることができる。

(C) あおぎり高校/viviON, inc, 2023