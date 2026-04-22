『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が累計30万部を突破し、新書大賞2025も受賞するなど、ベストセラーを連発している文芸評論家・三宅香帆さん（32）が撮り下ろしに挑戦した。

【写真】別衣装のアザーカットも 「ひたすら難しかったです。勉強になりました」という文芸評論家・三宅香帆さん初の撮り下ろし

「文芸の世界では、川上未映子さん、金原ひとみさんをはじめ、先輩作家さんたちが皆さん美しく写真に写っていますよね。実際に挑戦してみて、ひたすら難しかったです。勉強になりました」

著書は多作。今年も4冊発売する予定だ。メディア出演も多く、昨年末の紅白歌合戦に審査員として出演。拠点とする京都と東京の往復も増えた。多忙でも限られた時間で執筆する方法を模索しているという。

「1年間はリクルートで働きながら書いていたので、それと比べれば健康的に過ごせています（笑）。私の場合は、本やドラマ、映画の評論を書くことが多いので、まずは見る時間を捻出しないといけない。移動から入浴の時間まで、日常で使える時間はなるべく使っています。仕事を脇に置いて、気分転換に別の本を読んじゃう時もありますが……」

三宅さんの評論は「仕事に追われて読書や趣味を楽しめなくなった」「今の若者は何を考えているのか分からない」「面白い話ができない」といった現代人の等身大の悩みに寄り添う。

「出版界のベストセラーは、ビジネス書のように明確な答えを出してくれるものか、物語を扱う小説が多かったと思います。

しかし、今の読者は『スパっと答えを出されても納得感がないな』とか『もう少し考えてみたいな』と思っている気がしていて。だから私は"答え"ではなく、"問い"の共有を大事にしています。その意味で批評や評論が有効だと考えています」

読書習慣のない人にも著書を届けるための意識は強いと語る。

「『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で、仕事に疲れた人が手に取ってしまいがちな自己啓発書を批判しきれていないと言われることが少なくありません。しかし、もし自己啓発書が好きな人が読んでいたら、読者から離れてしまいますよね。

何かを悪く言う時って、悪く言った対象が自分の側にいないという前提がある気がします。私は全員が読者になってほしいので、作者から読者を狭める意味はないと思うし、そうでないと商業出版の意味がないだろうと思います」

【プロフィール】

三宅香帆（みやけ・かほ）／1994年、高知県生まれ。文芸評論家。京都大学文学部卒。京都大学大学院 人間・環境学研究科博士後期課程中途退学。株式会社リクルート入社を経て、2022年に独立。著書は『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』『「好き」を言語化する技術』『考察する若者たち』他多数。近著に『ニュー日本文学史』。

撮影／細居幸次郎

※週刊ポスト2026年5月1日号