捜査員4人を乗せた一艘のボートが、エメラルドグリーンの池を進んでいく。時折止まりながら、川底を調べるような仕草を見せる。近くにはテントとモニターが設置され、複数の捜査員が画面をじっと注視していた──。

【写真】エメラルドグリーンの池を念入りに捜査する捜査員、テントのモニターで神妙な顔で画面チェックをおこなっていた

京都府南丹市で当時小学5年生の安達結希くん（11）が3月23日から行方不明となり、4月13日に遺体で発見された事件。遺体発見から3日後には義父の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕され、全国に衝撃が広がった。

逮捕後の調べで男が「（殺害してから遺体が発見されるまで）遺体を複数箇所に移した」などと供述したこともあり、府警はその"動向"を慎重に調べている。大手紙在阪記者が話す。

「府警や学校によれば、安達容疑者は3月23日午前8時ごろ、結希さんを小学校付近まで車で送り届けたとわかっている。任意聴取に対して『車で息子を小学校まで送っていったが、そのまま市内の別の場所に連れて行き、首を絞めて衝動的に殺害した』旨の供述もしたようです。また男のスマホには『遺体を遺棄する方法』などの検索履歴もあったという。

さらにその後、安達容疑者は結希くんの遺体を複数箇所に移したとも説明。4月18日には府警が"遺体の安置場所"だった可能性があるとして、安達容疑者の自宅付近『るり渓谷』にある公衆トイレの捜索も行いました」

府警が早い段階から"事件の可能性"を視野に入れていたことは、すでに報じているとおりだ。結希くんの親族や関係者から、聞き取りも行なっていた。

そうして目をつけたのが、「るり渓谷」の公衆トイレだった。関西キー局の社会部記者が前述の公衆トイレの捜索についてこう語る。

「遺棄された可能性のあるトイレは、『るり渓谷』の入り口にあたる場所にあり、比較的多くの人が利用する場所です。ここは原則、週2回、行政による清掃が入ることになっているが、3月23日以降、特に変わった報告はなかったということです。

とはいえ、府警が当てもなくこの場所を調べるとは考えにくい。"当たり"をつけているのには何かしら根拠があるとみていいでしょう」

さらにトイレの捜索から3日後、捜査員の姿は冒頭で触れた池にあった。

水中眼鏡で池の底を調べる捜査員ら

4月21日午後、捜査員が捜索を行ったのが遺体発見現場から南東に3キロほどの距離にある池だ。この池はこれまで捜索が行われていないとみられる場所で、容疑者の自宅から峠道を使って結希くんの小学校へ向かう場合、道中にあたる。

取材班が府警の姿を確認したのが同日14時半。15時ごろになると、報道陣が集まりはじめ、捜索の様子を取材していた。

「ボートに4名の捜査員が乗り、水中眼鏡を使って池の底を調べているような姿が確認されています。鑑識のほか、私服の刑事らしき職員もいた」（前出・キー局記者）

記者が現場を訪れた際、池のほとりにはテントが張られていた。テントの中には電源付きのモニターが2台並べられ、それを7人ほどの捜査員が神妙な顔つきで凝視する姿も見られた。

いったい、府警は何を探しているのか──。

「結希くんの死因は絞殺の可能性が高いですが、遺体には目立った外傷はないとされます。さらに行方不明になった際に身につけていたと思われる着衣などもすでに見つかっている。

遺体をいつ、どのように隠匿したかは今後の捜査や公判に大きく関わる部分。逮捕後の一連の動きは容疑者が遺体を移した"証拠"を徹底的に調べる動きとも取れます」（同前）

京都府警の本気ぶりが伺える捜査。いまだ判然としない容疑者の犯行動機も含め、全容解明が急がれる。