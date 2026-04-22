新山千春、14歳年下の夫とレアな夫婦2ショット シミラールックで寄り添い合いニッコリ「幸せそう いいなぁー」「素敵な夫婦ですね」 2023年に再婚
タレントの新山千春（45）が21日、自身のSNSを更新。2023年に再婚した14歳年下の夫との“レア”な夫婦2ショットを公開した。
【写真】「幸せそう いいなぁー」14歳年下の再婚夫と“シミラールック”で仲良く寄り添い合う新山千春
新山は「わたしたち夫婦の写真を 素敵カメラで撮影してくださったのは 中尾明慶さん」とつづりながら、俳優の中尾明慶（37）に撮ってもらったという夫婦2ショットやフィルムカメラを手にファインダーをのぞく中尾の写真をアップ。
夫婦は淡いブルージーンズを履いた春らしい“シミラールック”で、湖畔を背景に仲良くベンチに座っている。夫と寄り添い合った新山は柔らかな笑顔を浮かべ、自然体な姿を見せている。
写真は、久しぶりに中尾とYouTubeでコラボレーションした時のものだといい、中尾との2ショット写真も添え「中尾さんのチャンネルでは わたしの愛車で車中トーク編」「わたしのYouTubeではランクル70カスタム動画です！」「良かったらみてね」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「素敵な夫婦ですね」「幸せそう いいなぁー」などの声が寄せられている。
新山は2004年12月、当時・読売ジャイアンツ選手だった黒田哲史氏と結婚。翌年7月に第1子となる長女が誕生するも、14年12月に離婚を発表した。その後、23年11月に日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』内で、外資系企業に勤務する一般男性との結婚を報告。当時新山は42歳、お相手は29歳で“年の差婚”でも話題を集めた。
【写真】「幸せそう いいなぁー」14歳年下の再婚夫と“シミラールック”で仲良く寄り添い合う新山千春
新山は「わたしたち夫婦の写真を 素敵カメラで撮影してくださったのは 中尾明慶さん」とつづりながら、俳優の中尾明慶（37）に撮ってもらったという夫婦2ショットやフィルムカメラを手にファインダーをのぞく中尾の写真をアップ。
夫婦は淡いブルージーンズを履いた春らしい“シミラールック”で、湖畔を背景に仲良くベンチに座っている。夫と寄り添い合った新山は柔らかな笑顔を浮かべ、自然体な姿を見せている。
コメント欄には「素敵な夫婦ですね」「幸せそう いいなぁー」などの声が寄せられている。
新山は2004年12月、当時・読売ジャイアンツ選手だった黒田哲史氏と結婚。翌年7月に第1子となる長女が誕生するも、14年12月に離婚を発表した。その後、23年11月に日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』内で、外資系企業に勤務する一般男性との結婚を報告。当時新山は42歳、お相手は29歳で“年の差婚”でも話題を集めた。