ÊÆ¹Ò¶õ³Æ¼Ò¡¢Ç³ÎÁ¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þµÞ¤°¡¡¥Ç¥ë¥¿¤ÏÀÖ»úÅ¾Íî¡¢¼ê²ÙÊªÃÍ¾å¤²
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤ËÈ¼¤¦¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤¬¥³¥¹¥ÈÁý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ÏÀÖ»ú·è»»¤ËÅ¾Íî¤·¡¢ÁýÊØ·×²è¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤È¤â¤Ë¼ê²ÙÊªÎÁ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¡£±¿ÄÂ¤ÎÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤²¤ÏÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢ÉÕÂÓ¼ýÆþ¤äÊØ¿ôÍÞÀ©¤Ç¾è¤êÀÚ¤ëÆ°¤¤¬¶È³¦¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ë¥¿¤¬8ÆüÈ¯É½¤·¤¿2026Ç¯1¡Á3·î´ü·è»»¤Ï¡¢½ãÂ»±×¤¬2²¯8900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó460²¯±ß¡Ë¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13¡óÁý¤È¼ûÍ×¤Î¶¯¤µ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç³ÎÁÈñ¤¬14¡óÁý¤Î27²¯¥É¥ë¤ÇÂ»±×¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£
¡¡Ç³ÎÁÈñ¤Ï±¿¹Ò¥³¥¹¥È¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ²Á³Ê¤Ï¿ô½µ´Ö¤Ç1¥Ð¥ì¥ë¡á85¡Á90¥É¥ë¤«¤é150¡Á200¥É¥ë¤Ø¤ÈµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ë¥¿¤Î¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Ö¼ûÍ×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·øÄ´¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ç³ÎÁ¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ö¶¡µë³ÈÂç¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤·¡¢Ç³ÎÁ¥³¥¹¥È¤Î²ó¼ý¤òµÞ¤°¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£