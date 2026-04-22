市川團十郎、長女・堀越麗禾との仲良しディズニーショット公開「大人っぽくなってる」「パパ格好良すぎます」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が4月21日、自身のオフィシャルブログを更新。長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）との2ショットを公開した。
【写真】48歳歌舞伎俳優「パパ格好良すぎます」14歳長女とのディズニーショット
團十郎は「80分」と題した投稿で「美女と野獣⋯やっと乗れました」とつづり、写真を投稿。東京ディズニーランドにあるアトラクション「美女と野獣“魔法のものがたり”」の中で白のニットを着てピースサインをする堀越との2ショットを披露している。また、続く投稿では「最後までしっかり夢の国でした」と記し、帰り道の2ショットを公開。胸元にメガネをかけ、両手でピースする堀越との姿を披露し「帰宅しまして、即寝です。夢の国から夢の世界へ」とも報告している。
この投稿には「親子のおでかけ素敵」「パパ格好良すぎます」「楽しい夢が見れそう」「麗禾ちゃんが大人っぽくなってる」「美男美女親子」などとコメントが寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「パパ格好良すぎます」14歳長女とのディズニーショット
◆市川團十郎、長女・堀越麗禾とのディズニーショット公開
團十郎は「80分」と題した投稿で「美女と野獣⋯やっと乗れました」とつづり、写真を投稿。東京ディズニーランドにあるアトラクション「美女と野獣“魔法のものがたり”」の中で白のニットを着てピースサインをする堀越との2ショットを披露している。また、続く投稿では「最後までしっかり夢の国でした」と記し、帰り道の2ショットを公開。胸元にメガネをかけ、両手でピースする堀越との姿を披露し「帰宅しまして、即寝です。夢の国から夢の世界へ」とも報告している。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿には「親子のおでかけ素敵」「パパ格好良すぎます」「楽しい夢が見れそう」「麗禾ちゃんが大人っぽくなってる」「美男美女親子」などとコメントが寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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