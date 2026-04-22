櫻坂46田村保乃、多幸感あふれる花嫁姿披露「ゼクシィ」で理想のプロポーズ語る
【モデルプレス＝2026/04/22】櫻坂46の田村保乃が、4月23日発売のウエディング情報誌「ゼクシィ国内リゾートウエディング2026 Summer & Autumn」（リクルート）の表紙に登場する。
【写真】27歳坂道メンバー、白ドレス姿で透明感あふれる
同誌は、リクルートが4カ月に1度発行するウエディング情報誌。今回の撮影は沖縄の自然豊かなロケーションで実施。海を望むチャペルや、ブーゲンビリアが咲き誇るガーデン、森の中の幻想的なシーンなど、リゾートならではの開放感あふれる空間で撮影が行われた。透明感のある笑顔が印象的なアップカットや、色鮮やかな花々に囲まれた華やかなショットなど、多幸感あふれる花嫁姿を披露してる。インタビューでは、結婚へのイメージや理想のプロポーズ、理想の夫婦像についても語っている。
今回の出演について田村は「もともと『ゼクシィ』の表紙を見るのがすごく好きで、いつか表紙をやってみたいと思っていました。今回その夢が叶って、本当に嬉しいです」と明かす。また、撮影では「ゼクシィ」ならではの“多幸感”の世界観を意識したそうで「『ゼクシィ』の幸せな雰囲気を伝えるためにとくに表情を意識しました」と振り返り、沖縄での撮影については「チャペルの扉を開けた瞬間、目の前に海が広がっていて思わず声が出てしまいました。沖縄ならではの開放感があって、ここで結婚式を挙げるのは素敵だなと思いました」と語った。
結婚式について「結婚式の、皆が幸せを感じている空気感がすごく好きなんです」と笑顔で語った田村。SNSなどで流れてくる結婚式の動画を見ることも好きだそうで「ファーストミートの瞬間の動画を見ると、知らない方の結婚式でも感動して泣いてしまうことがあります」と明かした。結婚式の思い出には「親戚の結婚式で、余興をしたことがあります。なかなか親戚が全員集まる機会がないので、皆でマジックや歌を練習して披露したんです。ほぼぶっつけ本番で、出来は正直ボロボロでした（笑）。でも今になって、その時の動画を皆で見返して大笑いすることもあって、すごくいい思い出になっています」と素敵な思い出も披露した。
理想のプロポーズについては「夕景や夜景がきれいな場所で、あまり人が多くないところがいいなと思います。ふたりだけの時間の中でのプロポーズが理想です」と話した田村。また、理想の夫婦像については「旅行が好きなので、一緒にいろんな場所に行ってくれる人がいいですね。私は好奇心が旺盛で知らないことを知るのが好きなので、相手の趣味にも付き合いながらいろいろな経験を共有できる関係が理想です」と語り、新婚旅行については「モルディブのような海のきれいな場所でゆっくり過ごすのもいいですし、ヨーロッパを周遊する旅行も素敵だなと思います」と憧れを明かした。（modelpress編集部）
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◆田村保乃、沖縄ロケで解放感あふれる花嫁ショット
同誌は、リクルートが4カ月に1度発行するウエディング情報誌。今回の撮影は沖縄の自然豊かなロケーションで実施。海を望むチャペルや、ブーゲンビリアが咲き誇るガーデン、森の中の幻想的なシーンなど、リゾートならではの開放感あふれる空間で撮影が行われた。透明感のある笑顔が印象的なアップカットや、色鮮やかな花々に囲まれた華やかなショットなど、多幸感あふれる花嫁姿を披露してる。インタビューでは、結婚へのイメージや理想のプロポーズ、理想の夫婦像についても語っている。
◆田村保乃、理想のプロポーズは「ふたりだけの時間の中で」
結婚式について「結婚式の、皆が幸せを感じている空気感がすごく好きなんです」と笑顔で語った田村。SNSなどで流れてくる結婚式の動画を見ることも好きだそうで「ファーストミートの瞬間の動画を見ると、知らない方の結婚式でも感動して泣いてしまうことがあります」と明かした。結婚式の思い出には「親戚の結婚式で、余興をしたことがあります。なかなか親戚が全員集まる機会がないので、皆でマジックや歌を練習して披露したんです。ほぼぶっつけ本番で、出来は正直ボロボロでした（笑）。でも今になって、その時の動画を皆で見返して大笑いすることもあって、すごくいい思い出になっています」と素敵な思い出も披露した。
理想のプロポーズについては「夕景や夜景がきれいな場所で、あまり人が多くないところがいいなと思います。ふたりだけの時間の中でのプロポーズが理想です」と話した田村。また、理想の夫婦像については「旅行が好きなので、一緒にいろんな場所に行ってくれる人がいいですね。私は好奇心が旺盛で知らないことを知るのが好きなので、相手の趣味にも付き合いながらいろいろな経験を共有できる関係が理想です」と語り、新婚旅行については「モルディブのような海のきれいな場所でゆっくり過ごすのもいいですし、ヨーロッパを周遊する旅行も素敵だなと思います」と憧れを明かした。（modelpress編集部）
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