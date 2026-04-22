timelesz橋本将生「俺の分析をめちゃくちゃしてる」メンバーとは マネージャーら10人以上に奢った経緯も
【モデルプレス＝2026/04/22】timeleszの橋本将生が4月21日、メンバーの佐藤勝利がパーソナリティを務めるラジオ番組「レコメン！」（文化放送・毎週月〜木曜日／午後10時〜深夜1時）に生出演。メンバーやマネージャーにラーメンを奢ることになったじゃんけんを振り返った。
【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿
timeleszは4月19日、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されたフェス型音楽ライブイベント「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」に出演。番組では、その際に橋本がスタッフ全員分のラーメンを奢ったという情報が紹介された。
それについて、橋本は「メンバーとマネージャーさんとか…。みんなで13〜4人ぐらいでしたよ。奢らせていただきました。じゃんけんに負けたからです。僕たち特有の『5抜きじゃんけん』っていうのがあって…」とじゃんけんで負けて奢ることになったと口に。「簡単に説明すると、8人でじゃんけんして5回先に勝った人が抜けていけるんですよ。勝ったら1ポイントでそれを5ポイント貯めれば勝ち。だがしかし8人中7人グーで1人パーでストレートで買ったら2ポイントもらえます。逆に8人中7人グー、自分だけチョキで負けちゃった場合マイナス1ポイントです」とじゃんけんのルールを説明した。『5抜きじゃんけん』はメンバーの菊池風磨が提案したそうで、橋本は「あの人はゲームマスター。ゲームを作る才能が半端ない」と話し、佐藤もそれに同意した。
そして、橋本は「結構負けます。勝負は負けちゃうんですよ」と苦笑いし、「勝利くんそういうのあんまり負けないんですよね。負けるのって俺とか（猪俣）周杜とか、たまに原くんとか」とじゃんけんによく負けるメンバーを告白。佐藤が「菊池風磨はなんであんなに負けないの？一生負けてないじゃん。俺見たことないもん」と菊池の勝負強さを明かすと、橋本は「あの人、じゃんけん何出すかちゃんと考えてるんですよ。『お前は焦ったとき絶対にパーかチョキを出す』って言ってきて…。俺の分析をめちゃくちゃしてるんですよ」と笑った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆橋本将生、北海道でメンバーやスタッフ全員にラーメンを奢り
timeleszは4月19日、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されたフェス型音楽ライブイベント「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」に出演。番組では、その際に橋本がスタッフ全員分のラーメンを奢ったという情報が紹介された。
◆佐藤勝利＆橋本将生、菊池風磨の勝負強さを明かす
そして、橋本は「結構負けます。勝負は負けちゃうんですよ」と苦笑いし、「勝利くんそういうのあんまり負けないんですよね。負けるのって俺とか（猪俣）周杜とか、たまに原くんとか」とじゃんけんによく負けるメンバーを告白。佐藤が「菊池風磨はなんであんなに負けないの？一生負けてないじゃん。俺見たことないもん」と菊池の勝負強さを明かすと、橋本は「あの人、じゃんけん何出すかちゃんと考えてるんですよ。『お前は焦ったとき絶対にパーかチョキを出す』って言ってきて…。俺の分析をめちゃくちゃしてるんですよ」と笑った。（modelpress編集部）
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