3児の母・近藤千尋「大好きなトマトのマリネ」主役のご飯公開 品数豊富な食卓に「栄養バランスもバッチリ」「真似して作りたくなる」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】モデルの近藤千尋が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手料理を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「さっぱりしてて美味しそう」野菜たっぷりマリネ・和え物などズラリの食卓
近藤は「大好きなトマトのマリネの季節」とつづり、旬の食材を取り入れた食卓を公開。たっぷりの薄切り玉ねぎと共に漬け込んだトマトのマリネを中心に、ブロッコリーの和え物、お浸し、鶏肉の揚げ物やゆで卵が並んだ栄養満点な手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「さっぱりしてて美味しそう」「品数多くて尊敬する」「栄養バランスもバッチリ」「忙しい中、こんなに作るちぴちゃん天才」「真似して作りたくなる」「色も綺麗」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳3児の母モデル「さっぱりしてて美味しそう」野菜たっぷりマリネ・和え物などズラリの食卓
◆近藤千尋「大好きなトマトのマリネ」披露
近藤は「大好きなトマトのマリネの季節」とつづり、旬の食材を取り入れた食卓を公開。たっぷりの薄切り玉ねぎと共に漬け込んだトマトのマリネを中心に、ブロッコリーの和え物、お浸し、鶏肉の揚げ物やゆで卵が並んだ栄養満点な手料理を披露した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「さっぱりしてて美味しそう」「品数多くて尊敬する」「栄養バランスもバッチリ」「忙しい中、こんなに作るちぴちゃん天才」「真似して作りたくなる」「色も綺麗」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】