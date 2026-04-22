巨人の3年目、泉口友汰がショッキングなアクシデントに見舞われた。

2026年4月21日に長野オリンピックスタジアムで行われた早出練習のキャッチボール中に打撃練習の打球が顔面を直撃。そのまま倒れこむと立ち上がれず、グラウンドに入った救急車に担架で乗せられた。

メディア報道によると、長野市内の病院で搬送され、脳しんとう、顔面打撲、口腔内裂創と診断されたという。同日に「脳しんとう特例措置」の対象選手として出場選手登録を抹消された。

遊撃の定位置をつかみ、開幕からクリーンナップ担い活躍

泉口は攻守に替えの利かない存在だ。昨年は遊撃の定位置をつかみ、133試合出場で打率.301、6本塁打、39打点をマーク。ベストナインとゴールデン・グラブ賞を初受賞した。

今年もチームで唯一、開幕から3番で打順が固定されて、19試合出場で打率.271、3本塁打、8打点。ミート能力の高さに加えて長打力も上がっていることからポイントゲッターとしての期待が大きかった。

泉口の離脱により、石塚裕惺を代替指名選手として公示。21日の中日戦（長野）はドラフト5位のルーキー・小濱佑斗が「6番・遊撃」で起用された。

巨人は3年前の23年8月23日にも、フォスター・グリフィン（現ナショナルズ）が東京ドームで練習中に、頭部に打球が直撃するアクシデントに見舞われている。バックスクリーン前に設置された防球ネット内で調整していたが、フリー打撃の打球がネット越しにグリフィンの頭部を直撃したことがあった。

「防げる事故ですし、安全面を見直す必要があります。（今回の泉口は）特に地方球場は防球ネットの設置などで、普段プレーしている球場と感覚が違う部分があります。泉口はケガの詳細がまだ分かっていませんが、目や頭部にダメージがないことを願うばかりです」（巨人を取材するスポーツ紙記者）

元気な姿でグラウンドに復帰する日を待ち望みたい。

（中町顕吾）