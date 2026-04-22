新人演歌歌手の藤崎詩乃が２２日、都内でデビューコンベンションを開催した。

５月２０日にデビューする現役大学生歌手。数々の演歌曲を生み出してきた作曲家・水森英夫氏が手がけたデビュー曲「黒髪海峡」を熱唱。「ここに藤崎詩乃として立てることがうれしいです。先生にいただいた曲を大切に歌って頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします」と初々しくあいさつした。

歌唱の自己採点を求められると、「緊張して良くなったかもしれないですけど、自分のできる限りのことはやったので１００点をつけたいです」と回答。水森氏は「２５点です」と辛口評価で笑いを誘い、「普段はもっと迫力がありますよね。（緊張で）ブレスできないくらいカチンコチンになっていたのでトータルで」とハッパをかけた。

その言葉を受けて、藤崎は「まだまだだという風に自覚しておりますので、いつか先生に１００点をもらえるように頑張っていきます」と決意。「まだまだ走り出したばかりで未熟ですが精いっぱい頑張っていきます」と背筋を伸ばした。

福岡・北九州出身で祖母がカラオケ店を営んでいたことから演歌のとりこに。１３歳の時に水森氏が出席していたカラオケ大会で優勝し、師弟関係が始まった。

その高い歌唱力からポップス歌手としてのオファーもあったというが、演歌歌手としてのデビューを選択。「おばあちゃん家で聴きなじみがあったのが演歌。私の出発点は演歌だったので、演歌でデビューすることを希望しました」と明かした。

憧れは美空ひばりさんだといい「私の世代にも演歌を伝えたい。幅広い人に伝えられる歌手になりたいです」と宣言。まずは単独コンサートを目標に掲げ「一つひとつのステージを大切にしていきたいです」と誓っていた。