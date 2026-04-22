ミャクミャク、イベント出演依頼先・“ギャラ”含む条件など公式公開「所定の方法にて申し込みをお願いします」
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクのイベント出演申込先や出演条件などが公開された。21日、万博公式サイトに掲載された。
【画像】ミャクミャク、イベント出演費用の一覧
大阪・関西万博は、昨年4月13日から10月13日までの184日間、夢洲を舞台に開催され、大盛況となった。開幕から1年、閉幕から半年経っても、ミャクミャクはひっぱりだこの人気となっている。
そうした中、「ミャクミャクの各種イベント等への出演申込の受付について（2026年5月26日〜6月23日出演分）」が発表。「当該期間にミャクミャクの出演を希望される方は、申請マニュアルをご確認のうえ、所定の方法にて申し込みをお願いします。なお、6月24日（水）以降の出演を希望される方の申請方法等については、あらためてご案内します」と伝えている。
“ギャラ”（出演費用）も示されており、「グリーティングプラン」では関西・関東1日出演で26万円、関西・関東以外1日出演で1日36万円。時間は午前9時〜午後7時、1日3回（30分程度／回）、2日まで連続可能など記されている。このほかにも費用が必要。
■申し込み対象となる出演期間
2026年5月26日（火）から6月23日（火）まで
■出演の承認基準
申請後、出演内容等の申請内容が承認基準に整合しているか審査
承認基準
以下の3つの要件のいずれかを満たしている場合
（1）大阪・関西万博を記憶に刻み、理念の継承・発展に資するもの
（2）SDGs（持続可能な17の開発目標）の推進に資するもの（大阪・関西万博に関連した使用）
（3）地域活性化に資するもの（大阪・関西万博に関連した使用）
■出演依頼の申請方法
協会指定のメールアドレス宛に、申請様式をメール送付で申請
・申請期限
2026年５月26日〜6月16日出演分については4月27日（月）まで
2026年6月17日〜6月23日出演分については5月1日（金）まで
※申請の先着順ではなく、審査のうえ、条件や内容の調整により出演を決定
【画像】ミャクミャク、イベント出演費用の一覧
大阪・関西万博は、昨年4月13日から10月13日までの184日間、夢洲を舞台に開催され、大盛況となった。開幕から1年、閉幕から半年経っても、ミャクミャクはひっぱりだこの人気となっている。
そうした中、「ミャクミャクの各種イベント等への出演申込の受付について（2026年5月26日〜6月23日出演分）」が発表。「当該期間にミャクミャクの出演を希望される方は、申請マニュアルをご確認のうえ、所定の方法にて申し込みをお願いします。なお、6月24日（水）以降の出演を希望される方の申請方法等については、あらためてご案内します」と伝えている。
■申し込み対象となる出演期間
2026年5月26日（火）から6月23日（火）まで
■出演の承認基準
申請後、出演内容等の申請内容が承認基準に整合しているか審査
承認基準
以下の3つの要件のいずれかを満たしている場合
（1）大阪・関西万博を記憶に刻み、理念の継承・発展に資するもの
（2）SDGs（持続可能な17の開発目標）の推進に資するもの（大阪・関西万博に関連した使用）
（3）地域活性化に資するもの（大阪・関西万博に関連した使用）
■出演依頼の申請方法
協会指定のメールアドレス宛に、申請様式をメール送付で申請
・申請期限
2026年５月26日〜6月16日出演分については4月27日（月）まで
2026年6月17日〜6月23日出演分については5月1日（金）まで
※申請の先着順ではなく、審査のうえ、条件や内容の調整により出演を決定