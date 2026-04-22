22日は西から天気崩れる。これまでの１日の天気を振り返ります。

■西から天気下り坂 黄砂まじりの雨に注意

22日(水)は、低気圧や前線が近づき西から天気が崩れています。九州は昼ごろから雨が振り出し、中国地方や四国地方でも午後は一部で雨が降り出しました。

前日に鳥取や京都などで黄砂の観測がありましたが、上空に滞留している黄砂が雨とともに落ちてくる恐れがあり、黄砂まじりの雨による車の汚れなどにも注意が必要です。

23日にかけて雨の範囲は東へ広がり、太平洋側を中心にまとまった雨となるでしょう。

■北日本は大気不安定 東北では暴風警戒

北日本の上空には寒気が流れ込み、大気の状態が不安定となりました。北海道は変わりやすい天気で、晴れ間があっても所どころで雨が降っています。

また、北海道の北にある低気圧と本州を覆う高気圧の間で気圧の傾きが大きくなり、東北では西寄りの風が強まりました。青森県の八戸では瞬間的に30メートルを超えるような風を観測していて、夕方にかけて暴風に警戒が必要です。

【最大瞬間風速】（午後3時まで）

八戸（青森） 30.5メートル（10:03）

紫波（岩手） 25.1メートル（10:40）

大正寺（秋田） 24.0メートル（10:02）

十和田（青森） 24.0メートル（13:35）

■東北や北陸で気温上昇 仙台でも今年初の夏日に

日差しと山越えによるフェーン現象も加わり、東北や北陸を中心に気温が上がりました。仙台や富山では今年初めての夏日を観測しています。

【22日の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

札幌 13.1℃（4月下旬）

仙台 26.2℃（7月中旬）★今年初の夏日

富山 26.2℃（6月下旬）★今年初の夏日

水戸 24.0℃（6月中旬）★今年最高

東京 23.3℃（5月中旬）

名古屋 22.7℃（5月上旬）

大阪 22.7℃（4月下旬）

福岡 20.1℃（4月中旬）

■22日から今年の熱中症警戒アラートの運用開始

22日(水)から、今年の「熱中症警戒アラート」の運用が始まりました。熱中症警戒アラートは暑さ指数を基に発表され、全国58の地区ごとに暑さ指数33以上の予測が1地点以上あった際に発表されます。

2024年からは「熱中症特別警戒アラート」の運用も始まりましたが、こちらは都道府県内すべての地点で暑さ指数が35以上を予測した際に発表されるもので、これまで一度も発表されたことはありません。

今年の運用からは標高の高い山地など、ほかの地点と比べて暑さ指数が低くなりやすい地点を除いて運用されることになりました。21日に発表された3か月予報によると、5月から7月にかけては全国的に気温が平年より高くなる予想です。

今年の夏は、運用開始以降初めての「熱中症特別警戒アラート」が発表されるかもしれません。エアコンの掃除や暑熱順化など、いまのうちから暑さへの備えをしておくと良さそうです。