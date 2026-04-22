きょう東証グロース市場に新規上場したＳＱＵＥＥＺＥ<558A.T>は、午前９時６分に公開価格３１１０円を１４０円（４．５％）上回る３２５０円で初値をつけた。９時１３分には３３９５円の高値をつけたが、その後は軟化し午後１時４３分には３１１０円に下落。引けにかけやや持ち直し、３１９５円で初日の取引を終えた。



一方、２１日に東証グロース市場に新規上場し、上場初日はカイ気配のまま取引を終えたバトンズ<554A.T>は、上場２日目のこの日午前９時１６分に公開価格６６０円の２．５倍にあたる１６７４円で初値をつけた。一時１９６８円に上昇すると一転して１５５０円に下落する荒い展開となったが、その後は１６００円台でもみ合う展開。後場終盤に再び１９００円台に上昇し、１９３０円で取引を終えた。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS