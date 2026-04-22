.ENDRECHERI./堂本剛「Heart of Rainbow」今夜MVプレミア公開決定

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.ENDRECHERI. / 堂本剛のニューデジタルシングル「Heart of Rainbow」のMVが、4月22日20時より、.ENDRECHERI./堂本剛オフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。

■「Heart of Rainbow」の世界観を淡く綺麗な色合いのアニメーションで表現

「Machi….」のリリックビデオに続き、アニメーション作家の小川泉による作品。自分にとって大切な人の人生の色と、自分の人生の色が重なり合って、やがて“虹”みたいに見えていく、そんなイメージから生まれた「Heart of Rainbow」の楽曲の世界観が、淡く綺麗な色合いのアニメーションで表現されている。出会いや別れ、新しい一歩が増えるこの季節に、大切な人のことを思い浮かべながら見てみよう。

さらに各種配信キャンペーンもスタート。楽曲シェア、そしてSpotify Canvasシェアすると「Heart of Rainbow」スペシャル画像がプレゼントされる。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Heart of Rainbow」

2026.08.12 ON SALE

ALBUM『new chapter purple』

■【画像】楽曲シェアキャンペーン特典

■関連リンク

楽曲シェアキャンペーン応募についてはこちら

https://www.sonymusic.co.jp/event/105602

.ENDRECHERI. / 堂本剛 OFFICIAL SITE

https://tsuyoshi.in/