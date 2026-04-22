キムラタン <8107> [東証Ｓ] が4月22日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の7000万円の黒字→2000万円の赤字(前の期は1000万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9800万円→800万円(前年同期は5300万円)に91.8％減額し、一転して84.9％減益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年４月10日に公表いたしました「不動産の売却に関するお知らせ」に記載のとおり、当社子会社である株式会社キムラタンエステートが保有する不動産について、2026年３月期中の売却を見込んでおりましたが、引渡時期の変更により売買が2027年３月期にずれ込んだことが業績予想修正の主要因であります。 なお、当該不動産の売却時期は2026年５月となる予定でありましたが、その後、売却先の事情により売買は取り止めとなりました。当該物件につきましては、引き続き2027年３月期中の売却に向けて取り組んでまいります。