今回紹介するのは、Threadsに投稿されたシャワーを浴びて綺麗になった猫ちゃん。モフモフの毛並みを洗ってもらって、さっぱりした猫ちゃん。しかし、洗った直後におもしろい変化があったようです。投稿はThreadsにて、1.7万回以上表示。いいね数は3000件を超えていました。

【写真：モッフモフの猫を洗った結果→まるで『別の猫』みたいに変化して…まさかのビフォーアフター】

信じられるか？同じ猫なんだぜ

今回、Threadsに投稿したのは「むたん」さん。

この日、猫ちゃんは毛並みを手入れするため、お風呂で洗ってもらった模様。シャワーを浴びて、さっぱり綺麗になった猫ちゃんでしたが…全身びしょ濡れの猫ちゃんは普段とは全く違った姿に変身。思っていたよりも、体は小さく細かったみたいです。

これには投稿主さんも思わず「信じられるか？同じ猫なんだぜ」とコメント。どうやら猫ちゃん、かなりの着太りするタイプだったみたいですね。ここまで違ってくると、もはや別猫なのでは？と疑いたくなるレベルです。

シャワーを浴びて変身した猫ちゃんに笑いがこみ上げてくる

全身濡れたことで、普段とは別猫みたいになった今回の投稿。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「とけちゃった…」「激痩せしたのかと思いますよね…」「6度見しました」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、猫ちゃんの変化に驚いたようですね。

Threadsアカウント「むたん」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちのほのぼのとした日々の様子は、見ていて頬が緩みそうです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「むたん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。