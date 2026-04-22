ＴＢＳは２２日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、龍宝正峰社長が同局系連続ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜・後９時）に言及した。

龍宝社長は冒頭発言で「満を持して７月から２クール連続の放送を発表させていただきました」と報告。「前回の第１作を見ていただいた皆様の期待を裏切らないというか、想像をはるかに超えるスケールでお送りすることができると確信している」と自信を語った。

２クール連続の放送は日曜劇場の枠では初めて。「多くの視聴者の期待に応えるために、それぐらいの長さが必要。さらにアジア大会も挟むので、そういうことも含めてスケールアップした」と説明した。

現在、ＴＢＳ ＦＲＥＥ、ＴＶｅｒなどで過去作の無料視聴が可能となっている。「前作を見ていない方は今からでも遅くありません。配信サービスで前作を見ることができますので、早めに見ていただいて７月に準備いただけるといいかなと思います。すでに第１作を見た方も復習していただけると、さらに面白さを出すと思います。７月のスタートを楽しみにお待ちいただければと思います」とＰＲした。