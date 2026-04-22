遠隔で挑む熱戦の舞台！ バイオジェン・ジャパン「2026 バイオジェンカップ リモートスポーツ大会」

記事ポイント 遠隔参加できる2競技の大会練習会は5月から順次開催29歳以下の参加対象者を募集 遠隔参加できる2競技の大会練習会は5月から順次開催29歳以下の参加対象者を募集

バイオジェン・ジャパンなどは、自宅や病室などから参加できる「2026 バイオジェンカップ リモートスポーツ大会」の開催を決定します。

2026年大会は「OriHimeサッカー」と「オンラインボッチャ」の2競技で実施され、決勝大会の日程も発表されています。

本番に向けた参加者向け練習会のエントリー受付も始まっています。

バイオジェン・ジャパン「2026 バイオジェンカップ リモートスポーツ大会」





大会名：2026 バイオジェンカップ リモートスポーツ大会競技種目：OriHimeサッカー、オンラインボッチャOriHimeサッカー決勝大会：2026年7月18日(土)開催予定オンラインボッチャ決勝大会：2026年10月10日(土)、10月11日(日)開催予定参加対象：29歳以下でスポーツをする上で困難がある人など主催：バイオジェン・ジャパン株式会社協力：株式会社オリィ研究所、一般社団法人オンラインボッチャ協会、株式会社CAC Holdings

身体を動かすことが難しい人でも、インターネットを通じて遠隔地からスポーツに参加できる大会です。

参加者は練習会で2種目を体験し、その後にエントリーする競技を1つ選んで本戦に挑みます。

日本各地の離れた場所から同じ試合に参加できる点も、この大会ならではの見どころです。

大会日程





OriHimeサッカー練習会第1回：5月12日(火)18:00〜19:30OriHimeサッカー練習会第2回：5月27日(水)18:00〜19:30オンラインボッチャ練習会第1回：6月4日(木)18:00〜19:30オンラインボッチャ練習会第2回：10月8日(木)18:00〜19:30OriHimeサッカー予選会第1回：6月11日(木)18:00〜19:30OriHimeサッカー予選会第2回：6月25日(木)18:00〜19:30

参加を検討している人向けの練習会は2026年5月から始まり、各競技のルールや操作方法を体験できます。

OriHimeサッカーは6月に予選会を実施し、勝ち抜いた総勢6チームが7月18日(土)の決勝大会に進出予定です。

オンラインボッチャは予選会を設けず、10月10日(土)と11日(日)の決勝大会へ向かう流れです。

申し込み多数の場合は抽選となる場合があります。

参加条件





29歳以下でスポーツをする上で困難がある人自身もしくは介助者同伴のもとデバイス操作が可能な方練習会への参加で本大会出場エントリーが可能

対象は、障がいや病気などによりスポーツ参加に困難がある29歳以下の人です。

パソコンやタブレットなどのデバイスを、自身または介助者とともに操作できることが条件です。

練習会への参加が本大会出場エントリーの前提となっています。

OriHimeサッカー

OriHimeサッカーは、モーターで動くカートの上に分身ロボット「OriHime」を載せた「OriHime Cart」を使う競技です。

場内のサッカーボールを押し進め、相手のゴールコートにボールを入れた回数で勝敗を決めます。

予選会では最大4チームずつ、1チーム3人で編成されます。

世界的にサッカーへの関心が高まる2026年の流れを受け、前半期間に実施される注目種目です。

オンラインボッチャ

オンラインボッチャは、会場に設置したボッチャマシンをインターネット経由で操作して競技を行います。

選手は会場の3つの俯瞰カメラ映像をZoom越しに見ながら、ボールのスピードや角度を調整して投球します。

操作は手元のパソコンやタブレットからワンクリックで行え、肢体不自由でも扱いやすいコントローラーも用意されています。

競技は正式なボッチャのルールに準じた団体戦で、1チーム3人制です。

CACボッチャコート

会場：CACボッチャコート所在地：株式会社CAC Holdings本社1階床材：タラフレックス

オンラインボッチャ決勝大会の会場は、CAC Holdingsが本社1階に所有するCACボッチャコートです。

2019年にCSR事業の一環として設立されたコートで、ボッチャ普及活動を目指して運営されています。

床材にはスポーツ用床材のタラフレックスを採用し、国際大会などで使用されるコートと同様の仕様で整備されています。

遠隔参加の大会を支える競技環境にも注目です。

離れた場所にいながら、チームで作戦を立てて競技に挑めるリモートスポーツ大会です。

練習会から本戦まで段階的に参加できるため、競技経験がない人も挑戦しやすい構成です。

大会の詳細や最新情報は公式ウェブページで案内されています。

「2026 バイオジェンカップ リモートスポーツ大会」の紹介でした。

よくある質問

Q. どんな人が参加できますか？

A. 29歳以下でスポーツをする上で困難がある人が対象です。

自身または介助者同伴でデバイスを操作できることも条件で、まずは練習会への参加が必要です。

Q. OriHimeサッカーとオンラインボッチャは両方出場できますか？

A. 参加者は練習会で2種目を体験したあと、自らエントリーする競技を1つ選んで本戦に挑みます。

両方に同時出場する形式ではありません。

Q. オンラインボッチャの決勝大会はどこで行われますか？

A. 2026年10月10日(土)と11日(日)の決勝大会は、CAC Holdings本社1階にあるCACボッチャコートで開催予定です。

国際大会と同様の仕様のコートが使われます。

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