漫画家・長谷川町子さんの代表作「サザエさん」と「いじわるばあさん」が電子書籍化され、２２日から配信がスタートした。

「サザエさん」は１９４６年４月２２日に「夕刊フクニチ」（フクニチ新聞社）で第１回が掲載され、２２日で生誕８０年を迎えた。これを機に、これまで電子書籍化されていなかった長谷川町子「サザエさん」全６８巻、「いじわるばあさん」全６巻が初めて電子書籍化。戦後、昭和の生活風俗と家族の姿を生き生きと描く原作の魅力を、幅広い世代に届ける。

テレビアニメで広く親しまれている「サザエさん」と、故・青島幸男元東京都知事主演でドラマ化された「いじわるばあさん」。原作漫画は一味違ったテイストで、日常の機微を鋭く切り取るユーモアと時代感にあふれている。

今回は長谷川町子さんが姉の毬子さんと作った出版社「姉妹社」で刊行したオリジナル版を復刊したものを電子書籍化。加えて「サザエさん」はオリジナル版になかった新聞掲載日や当時の用語解説も掲載され、当時の世相を知る文化的資料としても高い価値となっている。

今回の電子書籍化により、往年のファンはもちろん、原作に未だ触れていない若い世代にも、いつでもどこでも手軽に“原点の『サザエさん』”を楽しめる。

◆「サザエさん」全６８巻

著者：長谷川町子

価格：税込９９０円

発売日：２０２６年４月２２日（※１６巻まで発売、毎週水曜日に１冊ずつ順次全６８巻完結まで配信）

◆「いじわるばあさん」全６巻

著者：長谷川町子

価格：税込１１００円

発売日：２０２６年４月２２日