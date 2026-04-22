初夏に向けた美容計画！ PLAN;S CLINIC「5月限定プログラム」

記事ポイント PLAN;S CLINICが5月1日から5月31日まで初夏向けのリフティングとボディライン管理プログラムを実施共通のリフティングプランに加え、江南店限定で肩・脚・ボディの集中ダイエットパッケージを展開施術リスクや未承認医薬品に関する注意事項、クリニック所在地や診療時間も案内 PLAN;S CLINICが5月1日から5月31日まで初夏向けのリフティングとボディライン管理プログラムを実施共通のリフティングプランに加え、江南店限定で肩・脚・ボディの集中ダイエットパッケージを展開施術リスクや未承認医薬品に関する注意事項、クリニック所在地や診療時間も案内

韓国・ソウルのPLAN;S CLINICが、初夏の準備に向けた各種プログラムを2026年5月1日から5月31日まで実施します。

フェイスラインの引き締めを目指すリフティング施術から、江南店限定のボディライン管理メニューまで、希望に合わせて選べる内容です。

PLAN;S CLINIC「5月限定プログラム」





実施期間：2026年5月1日〜5月31日実施場所：PLAN;S CLINIC（ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階）最寄り：江南駅11番出口すぐ診療時間：月〜金 10:30〜20:00、土 10:30〜16:00休診日：日曜・韓国祝日

5月のプログラムでは、フェイスラインの引き締めを目的とした施術と、部位別のボディライン管理メニューを展開します。

リフティングプラン

対象施術：フェイスオンダリフティング（二重顎＋フェイスライン）対象施術：チタニウムリフティング選択モード：(1) STACKモード（フェイスラインまたはナビゾーン）選択モード：(2) SHRモード（タイトニング＋ブライトニング）価格条件：期間中、各項目につき1回限り適用価格表記：ウォン表記、VAT別途併用条件：他プログラム・クーポンとの併用不可

5月共通プログラムとして案内されるリフティングプランでは、フェイスラインや二重顎にアプローチする施術を選択できます。

チタニウムリフティングは、STACKモードまたはSHRモードから希望に応じて選べる構成です。

肩ライン集中パッケージ

実施店舗：江南店限定内容：ダイエット薬内容：腕（内／外／後）ペッ注射内容：肩ボトックスボトックス製剤：【NEWLUX】使用ダイエット薬：医師の診察後に処方、別途購入が必要価格表記：ウォン表記、VAT別途

肩まわりをすっきり見せたい人向けに用意されたのが、江南店限定の肩ライン集中パッケージです。

腕の内側、外側、後ろ側へのペッ注射と肩ボトックスを組み合わせた内容になっています。

脚ライン集中パッケージ

実施店舗：江南店限定内容：ダイエット薬内容：ふくらはぎペッ注射内容：Highペッ注射（MED）内容：ふくらはぎボトックスボトックス製剤：【NEWLUX】使用ダイエット薬：医師の診察後に処方、別途購入が必要

脚のラインを整えたい人に向けたプログラムでは、ふくらはぎへの施術を中心に構成されています。

ふくらはぎペッ注射、Highペッ注射、ふくらはぎボトックスを組み合わせたメニューです。

ボディライン集中パッケージ

実施店舗：江南店限定対象部位：腕全体、腹部全体、太もも全体から選択施術内容：ペッ注射（5部位）内容：ダイエット薬ダイエット薬：医師の診察後に処方、別途購入が必要価格表記：ウォン表記、VAT別途併用条件：他プログラム・クーポンとの併用不可

広い範囲のボディラインを集中的に整えたい場合は、ボディライン集中パッケージを選択できます。

腕全体、腹部全体、太もも全体のいずれかを選び、5部位のペッ注射を組み合わせる内容です。

施術費用と注意事項

フェイスペッ注射 1部位：9.9万ウォン（税込）ボディペッ注射 1部位：13.2万ウォン（税込）Highペッ注射 各種：18万48千ウォン〜32万78千ウォン（税込）推奨受診回数：1週間に1回、計3回以上副作用・リスク：赤み、腫れ、内出血、一時的な痛み、硬結（しこり）など対象外の場合：健康状態や体質により施術を受けられない場合あり

ペッ注射は自由診療で、特定部位にアプローチする施術として案内されています。

使用薬剤は日本国内では未承認医薬品で、韓国国内で流通している薬剤をクリニックが独自に調達しているとのことです。

また、重大な副作用が発生した場合でも、日本の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

PLAN;S CLINICでは、カウンセリングからアフターケアまで希望に寄り添ったサポート体制を整えているとしています。

近年は男性からのボディライン管理の相談も増えているそうです。

施術を検討する際は、プログラム内容だけでなくリスクや薬剤に関する注意事項も確認しておきたいところです。

PLAN;S CLINICが実施する5月限定プログラムの紹介でした。

よくある質問

Q. プログラムはいつまで受けられますか？

A. 今回の各種プログラムは2026年5月1日から5月31日までの期間限定で実施されます。

期間中価格は各項目につき1回限り適用されるため、予約前に条件を確認しておくと安心です。

Q. ボディライン管理プログラムはどこで受けられますか？

A. 肩ライン集中パッケージ、脚ライン集中パッケージ、ボディライン集中パッケージは江南店限定で案内されています。

所在地はソウル特別市江南区江南大路408 YBM江南センター2階です。

Q. 施術を受ける際に注意することはありますか？

A. 赤み、腫れ、内出血、一時的な痛み、硬結などが生じる場合があります。

健康状態や体質によっては施術が受けられない場合もあり、ダイエット薬は医師の診察後に別途購入が必要です。

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