蘭州重イオン加速器。（４月１日撮影、蘭州＝新華社記者／張文静）

【新華社北京4月22日】中国科学院近代物理研究所はこのほど、研究チームが3月に新核種バークリウム235とアメリシウム231の合成に成功したと明らかにした。1996年から現在までに中国の研究者が合成した新核種は累計40種類で、核図表をさらに広げることとなった。

核種とは、中性子と陽子の数で分類した原子の種類を指し、原子核物理学、核化学における基本的な分類単位となる。理論上では、自然界には約8千種類の核種が存在する可能性があり、現在、3400種類余りが合成、発見されている。新核種の合成と研究は原子核物理学における最前線のトピックで、原子核の存在限界の探求、新たな物理現象の解明、物質構造に対する理解の深化において重要な意義がある。この分野は国際競争が激しく、国家の総合的な科学技術イノベーション力を体現している。

研究所の超重核研究チームは3月、甘粛省の蘭州重イオン加速器国家実験室を利用し、新核種バークリウム235とそのアルファ崩壊生成物であるアメリシウム231の合成に初めて成功した。同研究は、重核領域における原子核の構造や崩壊特性などの理解に重要な実験的根拠を提供した。関連研究成果は学術誌「Physics Letters B」に掲載された。