ユニクロ・GU「今年の最高コスパ品」「590円という破格」関係者が“私物”として愛用する3つの傑作アイテム
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第570回をよろしくお願いします。
◆ユニクロGUで愛用している最新アイテム
一昔前なら「誰が着るんだコレ……」と思うような洋服を展開していたユニクロGUですが、グローバルブランドに成長し製品開発も洗練され、今ではどれを買おうか決めきれないほどの「当たり服」だらけとなりました。
ただし、やはりアパレル業界人の目は厳しい！
今回は年間3000万円洋服を購入している日本屈指の洋服コレクターである私が、「今季ガチの私物としてユニクロGUで愛用しているもの」を5つほど紹介します。
◆コスパのいいセットアップ
・コードレーンジャケット ENGINEERED GARMENTS 3990円
・コードレーンイージーパンツ ENGINEERED GARMENTS 2990円
セットアップなので1つとしてカウントさせていただきました。
GUとENGINEERED GARMENTSとのコラボレーション。GUは最近世界進出の一歩としてSOHOで店舗をオープン、ENGINEERED GARMENTSはNYで人気のブランド。海外向け施策の一環だと思われます。
しかも、ENGINEERED GARMENTSは元々渋谷のカルト的人気を誇るセレクトショップ・ネペンテスから生まれた日本ブランド。ローカルだけに協業もしやすく、海外受けも強いということで今のGUにはベストマッチなパートナーだったのでしょう。
◆7000円でこれを実現した関係者に敬意を表したい！
悲願の世界進出だけに今回のコラボは気合いが入っています。なんとジャケットで3990円、セットで購入しても7000円以内で揃ってしまうという驚異的な価格設計。ENGINEERED GARMENTS本体で揃えるなら10万円では利かないほどなので、この価格がどれだけ異常か理解できるでしょう。
トレンドを感じさせるブランドではありますが、ENGINEERED GARMENTSは基本大人向け。落ち着いたセットアップにギミックのきいたデザインがちょうど良い差別化をしてくれます。背中は深いダーツを入れシルエットをAライン型の広げ体型を隠せるし、ポケットはアシンメトリーでビジネス感ゼロ。素材は通気性と軽量性を備えた夏まで使えるラフなもので、かつ袖はカフス付きのシャツ風デザインになっているので自然に袖まくりもできる。
もちろん素材は服好き・本家のENGINEERED GARMENTSファンからすれば雲泥の差であることは明白ですが、それでもこれを評価できない人はもはや「盲目的」であるとしか言えません。だって上下7000円でこれ以上何を求めるのですか？ 服好きであってもこのパターンは十二分に価値がある。
ちょっとそこまで、的なワンマイルウェアとしても活用できるし僕は大変満足しています。もちろんもっと上質な素材であれば言うことナシですが、7000円でこれを実現した関係者に敬意を表したい！ 今年の最高コスパ品の一つだと思います。
◆オシャレ着用のポロシャツ
・ウォッシャブルニットポロセーター 2990円
カノコポロ一辺倒だったユニクロがエアリズムなどの機能素材を使ったビジネスポロを展開してい久しい昨今。快適でそれなりにちゃんと見えるポロシャツの開発は行っていたものの、どこか皆「無個性」、退屈でつまらないポロシャツばかりになっていました。
そこでユニクロは昨年から「おしゃれ着用のポロシャツ」としてこちらニット素材のものをリリース。
◆上質な風合いもすごい
今までのモダンで現代的なデザインではなく、クラシック・ラグジュアリーなデザイン。リブはややフィット感を強く、襟は大きめで、編み地がしっかりと分かるクラシックなもの。ジョンスメドレーなどのラグジュアリー系ポロシャツを明らかに意識した美しい仕上がりです。
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第570回をよろしくお願いします。
◆ユニクロGUで愛用している最新アイテム
一昔前なら「誰が着るんだコレ……」と思うような洋服を展開していたユニクロGUですが、グローバルブランドに成長し製品開発も洗練され、今ではどれを買おうか決めきれないほどの「当たり服」だらけとなりました。
今回は年間3000万円洋服を購入している日本屈指の洋服コレクターである私が、「今季ガチの私物としてユニクロGUで愛用しているもの」を5つほど紹介します。
◆コスパのいいセットアップ
・コードレーンジャケット ENGINEERED GARMENTS 3990円
・コードレーンイージーパンツ ENGINEERED GARMENTS 2990円
セットアップなので1つとしてカウントさせていただきました。
GUとENGINEERED GARMENTSとのコラボレーション。GUは最近世界進出の一歩としてSOHOで店舗をオープン、ENGINEERED GARMENTSはNYで人気のブランド。海外向け施策の一環だと思われます。
しかも、ENGINEERED GARMENTSは元々渋谷のカルト的人気を誇るセレクトショップ・ネペンテスから生まれた日本ブランド。ローカルだけに協業もしやすく、海外受けも強いということで今のGUにはベストマッチなパートナーだったのでしょう。
◆7000円でこれを実現した関係者に敬意を表したい！
悲願の世界進出だけに今回のコラボは気合いが入っています。なんとジャケットで3990円、セットで購入しても7000円以内で揃ってしまうという驚異的な価格設計。ENGINEERED GARMENTS本体で揃えるなら10万円では利かないほどなので、この価格がどれだけ異常か理解できるでしょう。
トレンドを感じさせるブランドではありますが、ENGINEERED GARMENTSは基本大人向け。落ち着いたセットアップにギミックのきいたデザインがちょうど良い差別化をしてくれます。背中は深いダーツを入れシルエットをAライン型の広げ体型を隠せるし、ポケットはアシンメトリーでビジネス感ゼロ。素材は通気性と軽量性を備えた夏まで使えるラフなもので、かつ袖はカフス付きのシャツ風デザインになっているので自然に袖まくりもできる。
もちろん素材は服好き・本家のENGINEERED GARMENTSファンからすれば雲泥の差であることは明白ですが、それでもこれを評価できない人はもはや「盲目的」であるとしか言えません。だって上下7000円でこれ以上何を求めるのですか？ 服好きであってもこのパターンは十二分に価値がある。
ちょっとそこまで、的なワンマイルウェアとしても活用できるし僕は大変満足しています。もちろんもっと上質な素材であれば言うことナシですが、7000円でこれを実現した関係者に敬意を表したい！ 今年の最高コスパ品の一つだと思います。
◆オシャレ着用のポロシャツ
・ウォッシャブルニットポロセーター 2990円
カノコポロ一辺倒だったユニクロがエアリズムなどの機能素材を使ったビジネスポロを展開してい久しい昨今。快適でそれなりにちゃんと見えるポロシャツの開発は行っていたものの、どこか皆「無個性」、退屈でつまらないポロシャツばかりになっていました。
そこでユニクロは昨年から「おしゃれ着用のポロシャツ」としてこちらニット素材のものをリリース。
◆上質な風合いもすごい
今までのモダンで現代的なデザインではなく、クラシック・ラグジュアリーなデザイン。リブはややフィット感を強く、襟は大きめで、編み地がしっかりと分かるクラシックなもの。ジョンスメドレーなどのラグジュアリー系ポロシャツを明らかに意識した美しい仕上がりです。