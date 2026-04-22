夜のひと笑い・いちえ「姪っ子と2人でディズニー旅行」シミラールックショットに「美女が並んでる」「雰囲気似てる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが4月20日、自身のInstagramを更新。姪と東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開した。
【写真】26歳人気YouTuber「すでに美人オーラ」姪っ子とのディズニーショット
いちえは「念願の姪っ子と2人でディズニー旅行」とつづり、姪とともに同園を訪れた際の2ショットやソロショットを多数投稿。ペールブルーのニットというシミラールックの2人が、揃ってダッフィー＆フレンズのキャラクター・シェリーメイのカチューシャを身に着けるなど、満喫している様子が収められている。
また「子供の体力無限大すぎて足疲労骨折するかと思った」とユーモアたっぷりに付け加えつつ「2泊3日楽しすぎてバイバイしたあと寂しかったなぁ」と姪が可愛くて仕方がない気持ちもつづっている。
この投稿に、ファンからは「整った顔立ちしてる」「すでに美人オーラ」「雰囲気似てる」「美女が並んでる」「仲良し尊い」「めちゃくちゃ楽しそう」「2人ともいい笑顔してる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳人気YouTuber「すでに美人オーラ」姪っ子とのディズニーショット
◆いちえ、姪とディズニー満喫ショット公開
いちえは「念願の姪っ子と2人でディズニー旅行」とつづり、姪とともに同園を訪れた際の2ショットやソロショットを多数投稿。ペールブルーのニットというシミラールックの2人が、揃ってダッフィー＆フレンズのキャラクター・シェリーメイのカチューシャを身に着けるなど、満喫している様子が収められている。
◆いちえの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「整った顔立ちしてる」「すでに美人オーラ」「雰囲気似てる」「美女が並んでる」「仲良し尊い」「めちゃくちゃ楽しそう」「2人ともいい笑顔してる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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