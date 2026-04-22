SEVENTEEN・スングァン、“俳優デビュー”と現地報道「ドラマ『水木金』への出演を調整中」

SEVENTEENのスングァンが俳優デビューする見通しだ。

4月22日、韓国メディア『イルガンスポーツ』や『マイデイリー』などは、スングァンが新ドラマ『水木金』（仮題）を通じて俳優デビューすると報道した。

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所属事務所PLEDISエンターテインメントは『イルガンスポーツ』に対し、「スングァンがドラマ『水木金』への出演を調整中だ」と明らかにしたという。

関係者によると『水木金』は、週のうち水・木・金曜日にのみ営業するレストランを舞台に、シェフである男性とそのレストランと縁の深い女性のロマンスを描く作品だ。スングァンは最近、同作の台本読み合わせにも参加したと伝えられている。

（写真提供＝OSEN）スングァン

なお、スングァンはグループの“メインボーカルズ”ユニットであるドギョム×スングァンとして、コンサートツアー「DxS [SERENADE] ON STAGE」を開催中だ。4月29日と30日には千葉・幕張メッセでの日本公演を控えている。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。