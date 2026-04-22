【ONE】武尊“ラストマッチ” フジテレビが大会当日に地上波放送 吉成名高ら日本人選手のタイトルマッチも
4月29日、東京・有明アリーナで開催される格闘技団体『ONE Championship』の新シリーズ『ONE SAMURAI 1』が、大会当日にフジテレビで地上波放送されることが22日、分かった。
【インタビュー動画】武尊が語る、格闘技人生の終止符「絶対に勝って終わりたい」
同局の番組表には『ONE SAMURAI 1 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜』と記載され、午後10時から11時24分まで放送する。
今回が現役ラストマッチとなる武尊とロッタンが激突するフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の模様に加え、若松佑弥、吉成名高、与座優貴らのタイトルマッチも放送される予定だ。
【インタビュー動画】武尊が語る、格闘技人生の終止符「絶対に勝って終わりたい」
同局の番組表には『ONE SAMURAI 1 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜』と記載され、午後10時から11時24分まで放送する。
今回が現役ラストマッチとなる武尊とロッタンが激突するフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の模様に加え、若松佑弥、吉成名高、与座優貴らのタイトルマッチも放送される予定だ。