タレントの矢口真里（43）が22日までに自身のインスタグラムを更新。元チームメイトと&人気バンドとの集合ショットを公開した。

「TBS『テレビ×ミセス』に出演させていただきました！！」と書き出した矢口。「安定のゆうちゃんと圭ちゃんと青ジャージで巨大滑り台。しかもミセスさんとクイズで勝負できる日が来るなんて」とつづって元「モーニング娘。」の中澤裕子、保田圭との3ショット、共演の「Mrs. GREEN APPLE」との集合写真をアップした。

「ただ体はだいぶ大人なので、次の日筋肉痛で起き上がれなかったですwそれも含めてとても良い思い出になりました！！」と回顧。「呼んでいただき、本当にありがとうございました！！心から感謝申し上げます」と添えた。

ファンからは「本当に当時と変わらない」「推しと共演できるなんてめっちゃ良い思い出ですよね」「やぐっちゃんちっちゃ可愛い」「推しと共演できて感激ですね」「昔を思い出す…皆さんのポスター貼ってたなぁ」「やっぱりバラエティしてる矢口さんだいすき」「ジャージーが似合う主婦アイドルはなかなかいません」などのコメントが寄せられた。