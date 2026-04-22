「賛否が分かれそう」なほど斬新なデザイン！

独メルセデス・ベンツは2026年4月20日、ブランドの中核を担う「Cクラス」において初となるBEV（電気自動車）の新型モデルを世界初公開しました。

欧州を皮切りに順次導入される予定で、セグメントの新たなベンチマークを目指すといいます。

【画像】超カッコイイ！ これが「スカイライン」より“ちょっと大きい”新型「4ドアセダン」です！ 画像で見る（67枚）

メルセデス・ベンツのCクラスは、1982年に登場した「190クラス」をルーツに持ち、長年にわたり世界のミドルサイズセダンを牽引してきたベストセラーモデルです。

今回世界初公開された新型モデルは、これまでの伝統を継承しながらも、BEV専用プラットフォームを採用することでセグメントを再定義する、全く新しい次世代4ドアセダンへと生まれ変わりました。

まず目を引くのは、従来のCクラスのイメージを覆すアグレッシブなエクステリアです。クーペのような流麗なルーフラインと、1050個ものスターマークが輝くイルミネーション付き「アイコニック・グリル」を採用。

リアには筋肉質なショルダーラインと、同じく星型デザインを取り入れた丸型テールランプが配されています。スポーティかつ独創的なこのスタイリングは、見る人によって「賛否が分かれそう」なほど強烈な個性を放っています。

ボディサイズは全長4883mm×全幅1892mm×全高1503mmです。これは、国産スポーツセダンの代表格である日産「スカイライン」（全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm）と比較すると、全長で約70mm、全幅で約70mm上回るサイズ感の5人乗りセダンです。ミドルサイズセダンという枠を超えた、全幅約1.9メートルに迫る堂々とした体躯を誇り、圧倒的な存在感を示しています。

このボディの拡大は、室内空間の劇的な進化にも繋がっています。ホイールベースは従来型から97mmも延長されて2962mmとなり、これによって後部座席の足元スペースが大幅に拡大されました。メルセデス・ベンツによると、これはBEV専用プラットフォームを採用したことによる最大の利点だとしています。

さらに、ルーフラインを高めた設計により、床下に大型バッテリーを搭載しているにもかかわらず、ヘッドルーム（頭上空間）も前席で22mm、後席で11mm拡大。従来のセダンでは成し得なかった、クラスを超えた開放感と居住性を実現しました。

インテリアのハイライトは、ダッシュボード全体を覆う39.1インチの巨大な「MBUXハイパースクリーン」です。最新のメルセデス・ベンツ・オペレーティング・システム（MB.OS）を搭載し、AIエージェントが乗員の好みを学習してサポートします。

また、162個の星が輝く「SKY CONTROLパノラミックルーフ」や、高品質な完全ヴィーガン仕様の内装素材を採用。実用面でも、後部の470リットルのトランクに加え、ボンネット下に101リットルの収納スペースを備えるなど、電気自動車ならではのパッケージングをフルに活用しています。

パワートレインは、前後アクスルにモーターを搭載した四輪駆動システム「4MATIC」を採用。今回発表された「C 400 4MATIC electric（C 400 4マチック エレクトリック）」は、最高出力489馬力・最大トルク800Nmという強烈なスペックを誇ります。

0-100km／h加速はわずか4.0秒をマークし、静粛性を保ちながらもスポーツカーに匹敵する加速を実現しています。

バッテリー容量は94kWhで、満充電での航続距離は最大762km（WLTPモード）と、長距離ドライブにも十分対応するスタミナを備えました。さらに最新の800Vテクノロジーにより、最大330kWの急速充電に対応。わずか10分間で325km走行分の電力を補充できる驚異的な充電性能も新型の武器です。

伝統のCクラスを未来へと繋ぐメルセデス・ベンツの自信作。その斬新なデザインと圧倒的なパッケージングは、電気自動車時代のスポーツセダンのあり方を世に問う1台となりそうです。価格や日本導入時期など、今後の続報に期待が高まります。