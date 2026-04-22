阪神大震災で大規模な地滑りが発生し、住民が亡くなった兵庫県西宮市仁川百合野町地区で、地元住民らが地滑りの跡地の斜面に植えた約６０００株のタイム・ロンギカウリスの花が見頃を迎えている。

花は５月初め頃まで楽しめるという。

震災の地滑りで約１０万立方メートルの土砂が崩れ落ちたとされる。１３戸の住宅が押し潰され、同町と対岸の仁川町で計３４人が犠牲になった。震災から２年後に被害や土砂災害対策の大切さを伝える「仁川百合野町地区地すべり資料館」が開館した。

タイムの花は、同館に隣接する幅約１００メートルの二つの斜面に咲いている。地元住民らでつくる「ゆりの会」が、犠牲者を追悼しようと２００４年にシバザクラを植えて育ててきたが、株が弱ってきたことから、２４年にタイムに植え替えた。現在、会のメンバー約３５人が雑草を取ったり、水やりしたりしている。

一方で、会のメンバーの高齢化が進んでいるといい、大野七郎代表（８０）は、「若い世代に資料館を訪れて震災のことを知ってもらうとともに、会の活動に加わってほしい」と話している。

２５日には資料館で県立西宮高校の生徒らによる和太鼓のコンサートが行われる。問い合わせは同会の岩城さん（０７９８・５２・２３２２）へ。